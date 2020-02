Champions League: BVB gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale live sehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die Partie Dortmund gegen Paris gibt es live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Holt Euch hier Euren kostenlosen Probemonat!

Borussia Dortmund gegen PSG: Termin, Ort, Schiedsrichter

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem BVB und Paris Saint-Germain findet am Dienstag, 18. Februar, um 21 Uhr statt. Spielstätte ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund, der bei internationalen Spielen Platz für 66.099 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter ist der Spanier Antonio Mateu Lahoz im Einsatz, der von Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Perez del Palomar, Jose Luis Munuera Montero und Alejandro Jose Hernandez Hernandez unterstützt wird.

Champions League: BVB gegen Paris Saint-Germain live sehen

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, stattdessen ist das Spiel der Borussia gegen Paris Saint-Germain live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst startet um 20.40 Uhr seine Vorberichterstattung.

Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker begleiten Euch durch die Partie. Außerdem wird am kommenden Mittwoch die Begegnung von RB Leipzig bei den Tottenham Hotspur exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen.

Neben der Champions League kommen Fußballfans auf DAZN auch mit der Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga auf Ihre Kosten, zudem gibt es jede Menge US-Sport (NBA, MLB, NFL, NHL), Boxen, MMA, Tennis und vieles mehr.

Das Monatsabonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 im Jahresabo. Vorher könnt Ihr den Service einen Monat lang kostenlos testen.

Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie in seiner Dienstags-Konferenz. Neben der TV-Übertragung kann diese auch via Sky Go oder Sky Ticket abgerufen werden.

© getty

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain im Liveticker

Kein Bewegtbild zur Verfügung? Kein Problem! Das Hinspiel zwischen Dortmund und PSG gibt es auch im ausführlichen Liveticker von SPOX . Dort verpasst Ihr kein Highlight aus Dortmund, auch zu den weiteren Champions-League-Spielen steht ein Liveticker bereit.

BVB und PSG: Der Weg ins Achtelfinale

Während PSG sich in Gruppe A souverän den ersten Platz sicherte, musste der BVB bis zum Schluss zittern. Am letzten Spieltag schob sich die Borussia vorbei an Inter Mailand auf Platz zwei und qualifizierte sich somit für das Achtelfinale.

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 FC Barcelona 6 9:4 5 14 2 Borussia Dortmund 6 8:8 0 10 3 Inter Mailand 6 10:9 1 7 4 Slavia Prag 6 4:10 -6 2

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 6 17:2 15 16 2 Real Madrid 6 14:8 6 11 3 Club Brügge 6 4:12 -8 3 4 Galatasaray Istanbul 6 1:14 -13 2

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick

Mit Leipzig und dem FC Bayern sind noch zwei weitere deutsche Teams im Achtelfinale vertreten. Die Roten Bullen kämpfen gegen die Spurs ums Weiterkommen, die Bayern reisen am 25. Februar zum Hinspiel gegen den FC Chelsea an die Stamford Bridge.

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City

Champions League: Die Termine bis zum Finale

Die Viertelfinalspiele sind auf den 7./8. sowie 14./15. April terminiert, das Finale steigt am 30. Mai im Atatürk-Stadion in Istanbul.