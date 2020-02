RB Leipzig gegen Werder Bremen heute live im TV

Am 22. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig den SV Werder Bremen. Während die Gastgeber weiter Punkte im Titel- und Champions-League-Rennen der Liga sammeln wollen, kämpft Werder am Tabellenende gegen einen drohenden Abstieg. Wir verraten euch, wie ihr die Partie im TV, im Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Mit einem kostenlosen DAZN-Probemonat könnt ihr schon 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels RB Leipzig vs. Werder Bremen anschauen.

RB Leipzig vs. Werder Bremen - Austragungsort, Anstoßzeit

Die Partie wird am Samstag, dem 15.2.2020, zur klassischen Zeit der Bundesliga am Samstagnachmittag angepfiffen, also um 15.30 Uhr.

Die Leipziger werden ihre Gäste in der Red Bull Arena empfangen, diese bietet Platz für 42.959 Zuschauer.

RB Leipzig - Werder Bremen heute live im TV

Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Free-TVs: Das Spiel zwischen RB und Werder wird nicht frei empfänglich zu sehen sein, die Rechte liegen bei Sky . Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel.

Sky-Kunden können das Match zudem via SkyGo als Livestream im Internet verfolgen. Wer kein Sky-Abo hat, kann über SkyTicket einen Tagespass erwerben.

RB Leipzig gegen Werder Bremen heute im SPOX-Liveticker

Wer keinen Zugang zu einer Sky-Übertragung hat, der kann das Spiel immerhin im Liveticker verfolgen. Wir bieten bei SPOX zu allen großen Sport-Events - und damit natürlich auch zu allen Spielen der Bundesliga - einen Liveticker an, in dem ihr keine wichtige Szene der Partie verpasst.

Zum Liveticker des Spiels von Leipzig gegen Bremen kommt ihr hier . Zu unserem kompletten Live-Ticker-Kalender gelangt ihr hier .

© getty

Bundesliga: Der 22. Spieltag auf einen Blick

RB Leipzig gegen Werder Bremen ist natürlich nicht die einzige Partie, die am 22. Spieltag stattfindet. Hier steht ihr die acht weiteren Spiele:

Zeit Heimteam Auswärtsteam Freitag, 14. Februar 2020 (20.30 Uhr) Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) RB Leipzig SV Werder Bremen Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) FC Augsburg SC Freiburg Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) SC Paderborn Hertha BSC Samstag, 15. Februar 2020 (15.30 Uhr) Union Berlin Bayer Leverkusen Samstag, 15. Februar 2020 (18.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach Sonntag, 16. Februar 2020 (15.30 Uhr) 1. FC Köln FC Bayern München Sonntag, 16. Februar 2020 (18.00 Uhr) FSV Mainz 05 FC Schalke 04

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Nach dem 0:0 gegen den FC Bayern befinden sich die Leipziger nach wie vor mitten im Titeltennen und haben nach 21 Spieltagen nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer. Mit einem Sieg gegen Werder könnte man die Münchner somit weiter unter Druck setzen. Die Bremer sind derweil einer gänzlich anderen Situation ausgesetzt: Mit nur 17 Punkten aus 21 Spielen befindet sich der SVW mitten im Abstiegskampf, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits vier Zähler.