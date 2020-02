Red Bull Salzburg: Fans kommentieren Abgang von Erling Haaland

Facebook

© GEPA

"Haaland weg: Vieles haben's missverstanden, ihr zusammen sei der Star.", stand auf einem Transparent der Salzburger Kurve geschrieben. Wenig später zündeten sie einige Bengalos, ein weiteres Spruchband wurde entrollt. "Wir brennen für Salzburg, nicht für Einen."

© getty

Haaland wechselte im Wintertransferfenster dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, wo er nahtlos an seine überragende Torquote von Salzburger Zeiten anknüpft.

Auch auf der Gegenseite gab es eine Choreografie. Die Anhänger des LASK färbten den Auswärtssektor in Weiß und Schwarz, außerdem stand in großen Lettern geschrieben: "Auf in die Schlacht - der LASK an die Macht."

Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend ist laut Salzburger Angaben ausverkauft. 17.218 Zuseher verfolgen die Partie live aus der Red Bull Arena mit, allerdings blieben wie in vielen anderen Ligapartien einige Ränge gesperrt.