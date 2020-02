NBA All-Star Game 2020: Die deutschen Teilnehmer an den Events des All-Star Wochenendes in Chicago

Das All-Star Wochenende 2020 steht vor der Tür, in Person von Moritz Wagner ist sogar ein deutscher Spieler bei den Events mit dabei. SPOX zeigt einen Überblick über die deutschen Teilnehmer am All-Star Game.

© getty

All-Star Wochenende 2020: Moritz Wagner einziger deutscher Teilnehmer

Keiner der insgesamt sechs deutschen NBA-Spieler hat es in das All-Star Game 2020 geschafft. Sowohl beim Voting der Starter, für die sowohl die Fans, Spieler als auch die Medien abstimmen durften, als auch bei der Wahl der Reservisten konnte sich keiner der Deutschen durchsetzen. Auch Jakob Pöltl als derzeit einziger Österreicher in der NBA ist in Chicago nicht mit von der Partie.

Auch die Events am Samstag, die Skills Challenge, der Dreier-Contest und der Slam Dunk Contest, müssen in diesem Jahr ohne deutsche Vertreter auskommen. Dafür hält Moritz Wagner als Teilnehmer an der Rising Stars Challenge die deutsche Fahne beim All-Star Wochenende in Chicago hoch.

Der 22-Jährige hat sich mit guten Leistungen für die Washington Wizards in seinem zweiten Jahr in der NBA für die Auswahl von Team World im Duell der Nachwuchsstars empfohlen. In insgesamt 26 Spielen legte Wagner bisher im Schnitt 11,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 1,3 Assists auf.

All-Star Wochenende 2020: Programm

Das 69. All-Star Wochenende 2020 findet vom 14. bis zum 17. Februar 2020 in Chicago statt. Die Windy City ist zum insgesamt dritten Mal Gastgeber der All-Star Festivitäten.

Wie üblich startet das All-Star Wochenende auch in diesem Jahr am Freitag mit dem Celebrity Game, gefolgt von der Rising Stars Challenge. Am Samstag Ortszeit finden die Skills Challenge, der Dreier- sowie der Slam Dunk Contest statt, bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag das eigentliche All-Star Game ausgetragen wird.

Datum, Uhrzeit Event Samstag, 15.2, ab 1 Uhr All-Star Celebrity Game Samstag, 15.2., ab 3 Uhr Rising Stars Challenge Sonntag, 16.2., ab 2 Uhr All-Star Saturday mit der Skills Challenge, Dreier-Contest und Dunk-Dontest Montag, 17.2., ab 2 Uhr All-Star Game

NBA All-Star Game 2020: Übertragung im Livestream

Das komplette All-Star Wochenende könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Sportstreamingdienst zeigt neben über 200 Partien aus der regulären Saison und den Playoffs auch alle Events der Festivitäten in Chicago.

Los geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der Rising stars Challenge ab 3 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Events des All-Star Saturday (Skills Challenge, Dreier-Contest und Slam Dunk Contest) ab 2 Uhr übertragen. Das eigentlich All-Star Game findet schließlich in der Nacht auf Montag, den 17. Februar, ab 2 Uhr deutscher Zeit statt.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr das All-Star Wochenende 2020 sogar gratis verfolgen. Nach dem Probemonat kostet das monatlich kündbare Abo 11,99 Euro im Monat. Für ein Jahresabo müsst Ihr dagegen nur 119,99 Euro zahlen.

Die Deutschen in der NBA 2019/20

Nach dem Karriereende von Mavs-Legende Dirk Nowitzki im Sommer 2019 spielen in der aktuellen Saison noch sechs Deutsche in der NBA. Hier kommt die Übersicht:

Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder)

Maxi Kleber (Dallas Mavericks)

Daniel Theis (Boston Celtics)

Moritz Wagner (Washington Wizards)

Isaac Bonga (Washington Wizards)

In Person von David Krämer versucht sich derzeit zudem ein deutscher Guard in der G-League, der Entwicklungsliga der NBA. Bei den Northern Arizona Suns will sich der ehemalige Ulmer für eine Chance in der Association empfehlen.

Alle deutschen All-Stars der NBA-Historie

In seinen 21 Jahren in der besten Basketballliga der Welt wurde Dirk Nowitzki 14-mal zum All-Star gewählt. Damit ist er mit großem Abstand der Deutsche mit den meisten All-Star-Nominierungen.