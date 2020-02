Ihr wollt alle Spiele der Premier League of Darts heute live und in voller Länge im TV und Livestream verfolgen? Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Alle Partien Partien der Premier League of Darts im Livestream? DAZN macht's möglich. Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat.

Nach dem Auftakt der Premier League of Darts in der vergangenen Woche in Aberdeen geht es am heutigen Donnerstag, 13. Februar 2020, in Nottingham weiter.

Erstmals mit von der Partie in der Premier League of Darts ist in Nottingham ist Gastspielerin und WM-Überraschung Fallon Sherrock.

Premier League of Darts 2020: Wann und wo wird gespielt?

In Woche zwei gastiert die Premier League of Darts in Nottingham, eine Woche später, am 20. Februar 2020, geht es in Cardiff weiter.

Insgesamt sind die Spiele auf 17 Spieltage und 16 verschiedene Spielorten aufgeteilt, auch die Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist einer der Austragungsorte. Der Spielplan in der Übersicht:

Woche Datum Spielort 1 6. Februar 2020 Aberdeen 2 13. Februar 2020 Nottingham 3 20. Februar 2020 Cardiff 4 27. Februar 2020 Dublin 5 5. März 2020 Exeter 6 12. März 2020 Liverpool 7 19. März 2020 Newcastle 8a 25. März 2020 Rotterdam 8b 26. März 20020 Rotterdam (Judgement Night) 9 2. April 2020 Belfast 10 9. April 2020 Sheffield 11 16. April 2020 Manchester 12 23. April 2020 Berlin 13 30. April 2020 Birmingham 14 7. Mai 2020 Glasgow 15 14. Mai 2020 Leeds Halbfinale und Finale 21. Mai 2020 London

Darts: Premier League heute live im TV und Livestream sehen

Wie gewohnt gibt es alle Spieltage der Premier League of Darts live und in voller Länge auf DAZN . Der Streamingdienst begleitet Euch mit Elmar Paulke, der deutschen Stimme des Darts, sowie verschiedenen Experten und Profis durch die Übertragungen an allen 17 Spieltagen.

Neben der Premier League könnt Ihr auch die Weltmeisterschaft sowie zahlreiche Major-Turniere live auf DAZN sehen. Zudem hat der Streaming-Anbieter zahlreiche weitere sportliche Highlights wie Fußball (Champions League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Europa League und Serie A) sowie alle großen Ligen des US-Sports im Programm.

Außerdem gibt es dank einer Kooperation mit Eurosport auch unzählige Liveübertragungen aus dem Tennis.

Im Free-TV überträgt wie gewohnt Sport1 die Premier League of Darts live.

Premier League of Darts 2020: Der Modus

Zunächst treten die neun regulären Teilnehmer im Modus "Jeder gegen jeden" an (der zehnte Startplatz wird jeweils durch einen Contender eingenommen), ehe das Teilnehmerfeld in der sogenannten Judgement Night in Rotterdam auf acht Spieler reduziert wird.

Die acht verbliebenen Spieler treffen dann in den folgenden Wochen erneut aufeinander, bevor am 21. Mai 2020 beim Final Four in London der Sieger der Premier League of Darts 2020 ausgespielt wird. In den vergangenen vier Jahren sicherte sich Michael van Gerwen den Titel.

Premier League of Darts: Reguläre Teilnehmer und Gastspieler

Wie bereits im Vorjahr treten neben den neun regulären Teilnehmern neun so genannte Contender an, die im Wechsel an den Start gehen, im Endklassement jedoch nicht berücksichtigt werden. In Nottingham startet Fallon Sherrock als erste Frau. Die neun Teilnehmer setzen sich aus den vier besten Spielern der Order of Merit, die gesetzt sind, und fünf Wildcards zusammen.

Reguläre Teilnehmer Gastspieler Michael van Gerwen John Henderson Gerwyn Price Fallon Sherrock Peter Wright Jonny Clayton Rob Cross William O'Connor Michael Smith Luke Humphries Gary Anderson Stephen Bunting Daryl Gurney Chris Dobey Nathan Aspinall Jeffrey de Zwaan Glen Durrant Jermaine Wattimena

Premier League of Darts: Der 1. Spieltag im Überblick

Michael van Gerwen revanchierte sich am 1. Spieltag bei Peter Wright für die Final-Niederlage bei der Weltmeisterschaft. Die restlichen Ergebnisse im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Smith Durant 3:7 Anderson Gurney 7:5 Van Gerwen Wright 7:5 Aspinall Henderson 7:3 Price Cross 6:6

Premier League of Darts: Der 2. Spieltag im Überblick

Für Debütantin Sherrock geht es am 2. Spieltag der Premier League of Darts gegen Glen Durrant. Alle weiteren Paarungen: