BVB, News und Gerüchte: Auch bei Niederlage gegen Frankfurt keine Diskussion um Trainer Favre

BVB: Auch bei Niederlage gegen Frankfurt keine Diskussion um Favre

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre bleibt auch bei einer erneuten Niederlage in der Bundesliga im Amt. Einem Bericht des kicker zufolge wird unabhängig vom Ergebnis gegen Eintracht Frankfurt keine Trainerdiskussion beim BVB geführt.

Demnach würde diese nur angestoßen, sollte das ausgegebene Mindestziel Champions-League-Qualifikation in Gefahr geraten. Aktuell würde die Borussia dies erreichen. Dortmund liegt nach 21 Spielen mit 39 Punkten auf Rang drei, der zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse berechtigt.

Nach einem guten Start in die Rückrunde mit drei Siegen in Folge erhielten Favre und Co. in der vergangenen Woche durch die 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen und dem Ausscheiden im DFB-Pokal-Achtelfinale (2:3 gegen Werder Bremen) einen Dämpfer.

Borussia Dortmund: Hakimi kehrt ins Training zurück

Achraf Hakimi wird am Donnerstag beim BVB zurück im Training erwartet. Das bestätigte Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Hakimi war zu seiner Frau nach Madrid gereist, um der Geburt seines ersten Kindes beizuwohnen. Am Mittwochmorgen wurde er Vater eines Sohnes.

Am Donnerstagmorgen wird der Marokkaner mit dem Flieger zurück nach Dortmund reisen. Ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt (Fr., ab 20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER ) ist nicht in Gefahr.

BVB: Abgang von Sancho im Sommer?

Jadon Sancho könnte den BVB im Sommer verlassen. Nach Angaben von Sky Sports U K tendiert der Engländer zu einem Wechsel.

Laut dem Daily Mirror sind daher die Verantwortlichen von Manchester United entschlossen, ein Paket für Sancho zu schnüren. Mit einem Angebot über 142,5 Millionen Euro wollen die Red Devils offenbar Konkurrent Chelsea ausstechen.

Sanchos Vertrag beim BVB ist noch bis Sommer 2022 datiert. Im Sommer 2017 wechselte er von Uniteds Stadtrivale Manchester City nach Dortmund. Der BVB überwies damals rund acht Millionen Euro für das Offensiv-Juwel an die Skyblues.

