FC Bayern München: Manchester United soll im Winter Interesse an Corentin Tolisso hinterlegt haben

Demnach seien die Engländer auf den deutschen Rekordmeister zugekommen und wollten den 25-jährigen Franzosen für die zweite Saisonhälfte auf die Insel holen.

Der FCB habe die Offerte allerdings abgelehnt, da der Münchner Kader zu klein sei, um noch auf einen weiteren Akteur verzichten zu können. Bei den Münchnern fehlten zahlreiche Akteure aufgrund von Verletzungen.

Tolisso war bei Niko Kovac und ist auch bei dessen Nachfolger Hans-Dieter Flick im Mittelfeld meist nur zweite Wahl. Der französische Weltmeister von 2018 kommt in der Bundesliga bislang nur auf zehn Einsätze in dieser Saison, davon sechs in der Startelf.

Tolisso und FC Bayern: Zeichen stehen auf Trennung

In den vergangenen Wochen kristallisierte sich mit Thiago, Leon Goretzka und Joshua Kimmich eine Stammbesetzung für die Zentrale bei den Bayern heraus. Auch deshalb stehen nach Bild-Angaben die Zeichen zwischen Tolisso und dem Rekordmeister auf Trennung im Sommer.

Während der 25-Jährige unzufrieden mit seiner Nebenrolle ist, soll der FCB darum bemüht sein, ein teures Missverständnis zu vermeiden und wirtschaftliche Mittel für Neuzugänge wie Kai Havertz im Sommer freizuschaufeln.

Tolisso wechselte 2017 für die damalige vereinsinterne Rekordsumme in Höhe von rund 42 Millionen Euro von Olympique Lyon nach München. Kurz nach dem WM-Triumph mit Frankreich riss er sich 2018 das Kreuzband und kämpft seitdem vergeblich um einen Stammplatz beim FCB.