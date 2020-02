MLB: Saison 2020 - Besonderheiten, All-Star Game, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Während die Saison 2019 noch in vollem Gange ist, wirft die Spielzeit des Jahres 2020 bereits ihre Schatten voraus. Die MLB wird in den USA so früh wie noch nie in die neue Saison gehen und erneut einige Spiele im Ausland austragen. Zudem gibt es neue Trikots.