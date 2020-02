Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain: Termin, TV, Livestream, Liveticker

Borussia Dortmund trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Paris St. Germain um Ex-Trainer Thomas Tuchel. Alles was Ihr zum Duell wissen müsst erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Sichere Dir jetzt schnell Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge das Hinspiel zwischen dem BVB und PSG live und in voller Länge.

In einer Woche ist endlich wieder soweit, dann heißt es wieder Champions League.

Den Auftakt der deutschen Teams macht Borussia Dortmund gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain.

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain: Termine

Das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League findet am Dienstag, 18. Februar 2020, um 21 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park statt.

© GEPA

Im Rückspiel müssen die Dortmunder zwei Wochen später am Mittwoch, 11. März 2020, um 21 Uhr dann auswärts in Paris antreten.

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain: TV und Livestream

Du willst das Hinspiel zwischen dem BVB und PSG live und in voller Länge sehen? Dann sichere Dir deinen kostenlosen Probemonat beim Streaminigdienst DAZN und verpasse nichts.

Neben weiterem europäischen und internationalen Spitzenfußball, wie der Übertragung aller Spiele der UEFA Europa League, den Freitags-, frühen Sonntags- und Montagspartien der Bundesliga sowie dem Besten aus Serie A, Primera Division und Ligue 1, hat DAZN auch für Nicht-Fußball-Fans jede Menge Abwechslung im Programm.

Egal ob US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL, MLS), Tennis, Motorsport, Boxen, UFC, Darts, Handball, Hockey oder, durch die neu geschaffene Kooperation mit Eurosport, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sowie Wintersport - bei DAZN ist für jeden Sportfan etwas dabei.

Neben dem Streaming-Anbieter DAZN überträgt der Pay-TV Sender Sky sowohl Hin- als auch Rückspiel live und in voller Länge. Der Pay-TV Sender bietet für seine Kunden zudem via Sky Go einen Livestream, aber auch Nicht-Kunden haben die Möglichkeit auf Sky Ticket einen Tagespass zu erwerben.

Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain: Liveticker

Für alle, die keinen Zugriff auf Bewegtbild haben, haben wir von SPOX die Lösung. Mit unserem ausführlichen und kostenlosen Liveticker seid Ihr immer am Ball und verpasst garantiert nichts. Hier geht's zur Partie BVB gegen PSG .

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle weiteren Champions-League-Spiele und zahlreiche andere sportliche Highlights, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Champions League: Alle Achtelfinal-Partien

Die Hinspiele des Achtelfinals der diesjährigen Champions League finden am 18./19. und 25./26. Februar 2020 statt. Wie gewohnt fallen die Spieltage auf Dienstag und Mittwoch.

Die Termine der Hinspiele

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City

Die Rückspiele steigen drei Wochen später, also am 10./11. und 17./18. März 2020. Dabei gilt: Wer im Hinspiel dienstags gespielt hat, spielt im Rückspiel mittwochs - und umgekehrt.

Die Termine der Rückspiele