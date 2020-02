Formel 1: Wann geht die neue F1-Saison los?

Ihr wollt wissen wann die neue Saison in der Formel 1 endlich losgeht? Bei SPOX erfahrt Ihr alles, was Ihr über den Saisonstart 2020 und die antstehenden Rennen wissen müsst.

© getty

Neu im Kalender sind der Große Preis von Vietnam auf dem Hanoi Street Circuit und der Große Preis der Niederlande, der letztmals 1985 ausgefahren wurde, auf dem Circuit Park Zandvoort.

Der Große Preis von Deutschland, welcher zuletzt auf dem Hockenheimring stattfand, entfällt 2020 hingegen.

Formel 1: Wann geht die neue Saison los?

Saisonbeginn ist am Sonntag, 15. März 2020, in Melbourne. Mit 22 Rennen wird es die umfangreichste Saison in der Geschichte der Formel 1. Das letzte Renen findet am Sonntag, 29. November 2020, in Abu Dhabi statt. In der vergangenen Saison gewann in Melbourne Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull.

© getty

Formel 1 live im TV und Livestream

Wie schon in der vergangenen Saison gibt es zwei Möglichkeiten die Formel 1 live zu verfolgen. Die Übertragungsrechte im Free-TV liegen erneut bei RTL und die im Pay-TV bei Sky .

Der Pay-TV Sender bietet zudem für alle Kunden einen ebenso kostenpflichtigen Livestream via Sky Go an. Nicht-Kunden können via Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

Formel 1: Der Rennkalender 2020

Insgesamt finden in der Saison 22 Grand Prix statt. Alle Rennen im Überblick:

Datum Grand Prix (Strecke) 15. März 2020 Australien (Melbourne) 22. März 2020 Bahrain (as-Sachir) 5. April 2020 Vietnam (Hanoi) 19. April 2020 China (Shanghai) 3. Mai 2020 Niederlande (Zandvoort) 10. Mai 2020 Spanien (Montelmo) 24. Mai 2020 Monaco (Monte Carlo) 7. Juni 2020 Aserbaidschan (Baku) 14. Juni 2020 Kanada (Montreal) 28. Juni 2020 Frankreich (Le Castellet) 5. Juli 2020 Österreich (Spielberg) 19. Juli 2020 Großbritannien (Silverstone) 2. August 2020 Ungarn (Mogyorod)

Am 2. August 2020 verabschiedet sich die Formel 1 in die dreiwöchige Sommerpause, ehe es am 30. August 2020 in Belgien mit der zweiten Saisonhälfte weitergeht. Dann stehen noch neun Rennen auf dem Programm.

© getty

Das Finale der diesjährigen Saison findet dann am 29. November 2020 in Abu Dhabi statt.

Datum Grand Prix (Strecke) 30. August 2020 Belgien (Spa-Francorchamps) 6. September 2020 Italien (Monza) 20. September 2020 Singapur (Singapur) 27. September 2020 Russland (Sotschi) 11. Oktober 2020 Japan (Suzuka) 25. Oktober 2020 USA (Austin) 1. November 2020 Mexiko (Mexiko-Stadt) 15. November 2020 Brasilien (Interlagos) 29. November 2020 Abu Dhabi (Yas-Insel)

Formel 1: Die Fahrer und Teams 2020

Insgesamt sind in der kommenden Saison zehn Teams mit je zwei Fahrern am Start. Den Konstrukteurstitel sicherte sich in der vergangenen Saison Mercedes vor Ferrari und Red Bull. Die Teams im Überblick:

Team Motor Fahrer Mercedes Mercedes Lewis Hamilton und Valtteri Bottas Ferrari Ferrari Sebastian Vettel und Charles Leclerc Red Bull Honda Max Verstappen und Alexander Albon McLaren Renault Lando Norris und Carlos Sainz jr. Renault Renault Daniel Ricciardo und Esteban Ocon Honda Honda Pierre Gasly und Daniil Kwjat SportPesa Mercedes Sergio Perez und Lance Stroll Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi Haas Ferrari Romain Grosjean und Kevin Magnussen Williams Mercedes George Russell und Nicholas Laitifi

So sehen die Boliden in der kommenden Saison aus:

Formel 1: Die Sieger der Konstrukteurswertung

In den vergangenen sechs Jahren entschied jeweils Mercedes die Konstrukteurswertung für sich. Mit Red Bull gewann letztmals 2013 ein anderes Team. Ferrari, das in der vergangenen Saison den zweiten Platz belegte, konnte letztmals 2008 einen Konstrukteurstitel einfahren.

© getty

Formel 1: Sieger der Fahrerwertung in den vergangenen Jahren

Die Mercedes-Dominanz in der Konstrukteurswertung spiegelt sich auch in der Fahrerwertung wieder. Lewis Hamilton gewann fünf der vergangenen sechs Titel - 2016 sicherte sich sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg den Weltmeistertitel.