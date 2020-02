FC Barcelona: Sandro Ramirez spricht über Lionel Messi und Neymar

Von 2009 bis 2014 spielte er in den Jugend, von 2014 bis 2016 für die Profis. Sandro Ramirez traf während seiner Etappe beim FC Barcelona auf so einige Weltklasse-Kicker. Im Gespräch mit SPOX und DAZN schwärmt der vom FC Everton an Real Valladolid verliehene Angreifer allen voran von Lionel Messi und Neymar.