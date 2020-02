Offiziell: Manuel Martic wechselt von Rapid zu Inter Zapresic

Rapid Wien hat am Dienstag den Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel einvernehmlich aufgelöst. "Der 24-Jährige wechselt zu Inter Zapresic in die erste kroatische Liga", teilten die Hütteldorfer in einer Aussendung mit.