Lotto vs. Sportwetten – ist der Glücksfaktor gleich?

Gerade unter Fußballfans sind Sportwetten äußerst beliebt. Häufig kommen zwei Faktoren zusammen: Da ist das eigentliche Interesse an der Wette, da ist aber auch die Hoffnung, dass der eigene Verein gewinnt. So ist es wenig verwunderlich, dass ein Großteil der Sportwettenfans wenigstens den Tipp auf das Spiel des eigenen Teams mitberücksichtigen. Doch so beliebt, wie Sportwetten auch sind, sie fallen - wie das Lottospiel - unter das Glücksspiel. Aber wie verhält es sich mit dem Glücksgefühl und der Spannung? Unterscheiden sich die beiden Glücksspielarten oder sind sie allesamt gleich? Dieser Artikel schaut sich das einmal an.