Coupe de France heute live sehen: Der französische Pokal im TV und Livestream

Coupe de France: Die Viertelfinals im Überblick

Am heutigen Dienstag eröffnen der Viertligist ASM Belfort und Titelverteidiger Stade Rennes um 20.55 Uhr die Runde der letzten Acht. Paris Saint-Germain, der als klarer Favorit auf den Pokalsieg gilt, gastiert am Mittwoch in Dijon, ehe es am Abend zum Topspiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille kommt.

Mit dem SAS Epinal ist noch ein zweiter Klub aus der vierthöchsten französischen Spielklasse vertreten. Der Außenseiter empfängt AS Saint-Etienne am Donnerstag.

Die Viertelfinal-Begegnungen:

Datum Uhrzeit Heim Gast 11. Februar 20.55 Uhr ASM Belfort Stade Rennes 12. Februar 18.30 Uhr Dijon FCO Paris Saint-Germain 12. Februar 21.05 Uhr Olympique Lyon Olympique Marseille 13. Februar 21.00 Uhr SAS Epinal AS Saint-Etienne

Coupe de France live im TV und Livestream sehen

In Deutschland und Österreich wird der französische Pokal ausschließlich von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat alle Pokal-Wettbewerbe von Europas Top-5-Ligen, mit Ausnahme des DFB-Pokals, exklusiv im Programm. Somit könnt Ihr bei DAZN auch die Coppa Italia, den FA Cup und die Copa del Rey sehen.

Darüber hinaus stellt der Streaminganbeiter Live-Berichterstattungen der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga zur Verfügung. Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Mit dem Jahresabo würdet Ihr hingegen Geld sparen. Dieses ist für 119,99 Euro zu haben.

Coupe de France, Viertelfinale: Vorschau

Die beiden Viertligisten ASM Belfort und SAS Epinal sorgten jeweils für eine große Überraschung in den Halbfinals. Während sich Belfort im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen OSC Montpellier durchsetzte, reichten Epinal 90 Minuten, um den OSC Lille mit einem 2:1-Sieg aus dem Wettbewerb zu werfen.

Der klare Spitzenreiter der Ligue 1 und große Favorit auf den Pokalsieg Paris Saint-Germain gab sich wie im bisher gesamten Turnierverlauf keine Blöße (2:0 gegen Pau). Mit Dijon wartet ein deutlich stärkerer Gegner in der Runde der letzten Acht. Allerdings läuft es für die Hauptstadt der Region Burgund in der Liga derzeit alles andere als rund. Dijon steht auf Rang 17 und kämpft um den Klassenerhalt.

Die Begegnung zwischen Marseille und Lyon klingt am vielversprechendsten, was die Tradition und Erfolge der Klubs angeht. Marseille ist in der Liga erster Verfolger von PSG und hat bereits einen Vorsprung von acht Punkten auf das drittplatzierte Stade Rennes. Lyon hingegen befindet sich in einer Schaffenskrise. Auch unter Rudi Garcia, der das Traineramt im vergangenen Oktober übernahm, bleiben die guten Ergebnisse aus. OL stehlt lediglich auf Platz neun, weshalb der Pokalsieg wohl die einfachste Lösung darstellt, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren.

Coupe de France: Die Rekordsieger

Insgesamt wurde der französische Pokal 102-mal ausgetragen - diese Klubs gewannen den Pokal am häufigsten: