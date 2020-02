DFB-Pokal, Viertelfinale: Datum und Termin

Facebook

DFB-Pokal: Wann findet das Viertelfinale statt?

Das genaue Datum der diesjährigen DFB-Viertelfinale-Begegnungen steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass die Spiele am 03. und 04. März 2020 ausgetragen werden. Auch die genauen Anstoßzeiten der einzelnen Partien sowie die genaue Aufteilung der TV-Übertragung sind noch nicht festgelegt.

Die Viertelfinalspiele im Überblick:

Heim Gast Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin FC Schalke 04 FC Bayern München Eintracht Frankfurt SV Werder Bremen 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf

DFB-Pokal, Viertelfinale: Die Übertragung im TV und Livestream

Wer alle Partien sehen möchte, benötigt das Abonnement Sky Sport . Beim Pay-TV-Sender werden die vier Spiele live und in voller Länge zu sehen sein. Im Free-TV überträgt die ARD in den ersten beiden Runden jeweils eine Partie, vom Achtel- bis zum Halbfinale je zwei Begegnungen. Ab dieser Saison zeigt auch Sport 1 von der ersten Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Topspiel des DFB-Pokals live im Free-TV. Alle drei Sender bieten via SkyGo , live.daserste.de und tv.sport1.de , im Fall von ARD und Sport 1 kostenlose, Livestreams an.

DFB-Pokal: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Auch wir sind im Viertelfinale live mit dabei. In unseren kostenlosen und ausführlichen Livetickern verpasst Ihr keine Highlights aus den Stadien. Hier geht's zum Liveticker-Kaldener .

DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Ergebnisse

Bis auf den 1. FC Saarbrücken stehen lediglich Bundesligisten im Viertelfinale des diesjährigen DFB-Pokals. Die Saarbrücker bezwangen im Achtelfinale den Zweitligisten Karlsruher SC in einer packenden Partie mit 5:3 im Elfmeterschießen. Alle Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 04.02.20 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 2:5 04.02.20 Eintracht Frankfurt RB Leipzig 3:1 04.02.20 FC Schalke 04 Hertha BSC 3:2 n.V. 04.02.20 Werder Bremen Borussia Dortmund 3:2 05.02.20 SC Verl Union Berlin 0:1 05.02.20 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2:1 05.02.20 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 5:3 n.E. 05.02.20 FC Bayern München TSG Hoffenheim 4:3

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre

Rekordpokalsieger FC Bayern stand in den letzten vier Jahren dreimal im Endspiel, wovon die Münchner zweimal als Sieger vom Platz gingen. Lediglich gegen die Eintracht aus Frankfurt musste sich der Rekordpokalsieger in der Saison 2017/18 mit 1:3 geschlagen geben.

Dafür bezwangen die Münchner im letzten Jahr die Bullen aus Leipzig souverän mit 3:0 und setzten sich zum 19. Mal die DFB-Pokal-Krone auf. Die vergangenen Final-Partien im Überblick: