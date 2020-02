Zinedine Zidane von Real Madrid: "Isco muss mehr Tore schießen"

Facebook

Zidane hatte anschließend viel Lob für Isco übrig. "Ich glaube nicht, dass sich etwas geändert hat. Isco ist ein wichtiger Spieler in diesem Kader", betonte der Franzose und führte aus: "Er ist ein Spieler, der immer alles gibt, wenn er spielt. Er ist ein guter Fußballer. Ich mag die Art, wie er spielt. Er ist technisch stark und geschickt. Er ist sehr wichtig für uns."

Einzig mit der Torausbeute des viermaligen Champions-League-Siegers ist Zidane nicht zufrieden. Er erklärte: "Er hatte ein brillantes Spiel wie alle anderen, aber vor allem freue ich mich über sein Tor, denn er muss mehr Tore schießen."

In der laufenden Spielzeit läuft für Isco nicht alles rund bei Real. So fiel der Offensivmann zu Saisonbeginn aufgrund einer Oberschenkelverletzung einen Monat lang aus. Nach seiner Rückkehr war Isco aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff der Blancos nicht immer die erste Wahl und kam so nur in 14 Ligaspielen zum Einsatz.