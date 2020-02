3. Liga heute live: Carl Zeiss Jena gegen FSV Zwickau im TV, Livestream und Liveticker

Carl Zeiss Jena empfängt am heutigen Sonntag, zum Abschluss des 23. Spieltags der 3. Liga, den FSV Zwickau. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

© getty

Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena helfen im Kampf um den Klassenerhalt nur noch Siege. Die Blau-Gelben sammelten in 22 Spielen lediglich 13 Zähler und haben bereits einen Rückstand von zwölf Punkten auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der FSV Zwickau steht hingegen auf Rang 15.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Anpfiff und Austragungsort

Das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau wird am heutigen Montag (10. Februar) um 19 Uhr von Schiedsrichter Benedikt Kempkes angepfiffen. Austragungsort ist das Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Die Spielstätte bietet 10.445 Zuschauern einen Platz.

Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die Montagspartie zwischen Jena und Zwickau wird ausschließlich von MagentaSport übertragen. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an allen Drittliga-Spielen der Saison 2019/20. Alternativ werden an jedem Spieltag mindestens zwei Partien von den dritten Programmen der ARD gezeigt - das Kontingent wurde allerdings am vergangenen Samstag aufgebraucht.

Der Sportsender der Telekom bietet seinen Kunden zudem einen Livestream via magentasport.de an. Das Abonnement kostet für Mobil- und Festnetzkunden in den ersten zwölf Monaten keinen Cent, ehe 4,95 Euro monatlich fällig sind. Nicht-Kunden können ein Abo für 16,95 Euro im Monat abschließen.

3. Liga: Carl Zeiss Jena gegen FSV Zwickau heute im Liveticker

Wer auf eine Berichterstattung in Textform angewiesen ist, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene des Montagspiels zwischen Jena und Zwickau. Hier geht's zum Liveticker.

© getty

Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau: Die letzten Duelle

Das Hinspiel gewann Zwickau mit 2:0. Auch in den vorherigen vier Duellen ging stets der Gastgeber als Sieger vom Platz.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 4. August 2019 3. Liga FSV Zwickau Carl Zeiss Jena 2:0 17. Februar 2019 3. Liga FSV Zwickau Carl Zeiss Jena 2:0 27. August 2018 3. Liga Carl Zeiss Jena FSV Zwickau 2:1 31. März 2018 3. Liga Carl Zeiss Jena FSV Zwickau 2:1 22. Oktober 2017 3. Liga FSV Zwickau Carl Zeiss Jena 2:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel