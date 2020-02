Bundesliga, FC Schalke 04: Der Spielplan von S04 – die nächsten Gegner und Partien

Facebook

FC Schalke 04 - Spielplan: Die nächsten Gegner

Nach einem Unentschieden gegen den SC Paderborn treten die Knappen in Deutschlands höchster Spielklasse als nächstes gegen Mainz 05 an. Wer im Viertelfinale des DFB-Pokals auf S04 wartet, ist noch nicht klar - die Auslosung findet heute Abend statt. Das ist der Spielplan für die kommenden Wochen:

FC Schalke 04 im TV und Livestream sehen

Sky überträgt alle Bundesligaspiele des FC Schalke in den kommenden Wochen, der Pay-TV-Sender beginnt meist eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Das Programm könnt ihr sowohl im TV als auch via Sky Go auf Eurem Computer, Tablet oder Smartphone empfangen.

FC Schalke 04 im Liveticker auf SPOX

Alle Partien der Knappen könnt Ihr alternativ auch mit unseren Livetickern verfolgen. Im Kalender findet Ihr Ticker zu zahlreichen Sportevents, klickt einfach mal rein.

FC Schalke 04 im DFB-Pokal

Nachdem S04 kürzlich im DFB-Pokal die Hertha aus Berlin 3:2 geschlagen hat, geht es für die Gelsenkirchener im Viertelfinale weiter. Wer dort als nächstes wartet, wird heute um 18 Uhr live in der ARD ausgelost. Diese Vereine warten neben Schalke in den Lostöpfen:

Bundesliga, Tabelle: FC Schalke 04 auf internationalem Kurs

Bundesliga-Tabelle vor den Sonntagsspielen: