Bundesliga, RB Leipzig: Der Spielplan von RBL - die nächsten Gegner und Partien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Spox

Um das kommende Champions-League-Spiel von RB Leipzig live und in voller Länge zu sehen, sichert Euch hier Euren kostenlosen DAZN-Probemonat.

RB Leipzig - Spielplan: Die nächsten Gegner

Nach dem Spiel gegen die Bayern geht es für Leipzig erstmal mit Bundesliga-Fußball weiter - der SV Werder Bremen ist zu Gast bei den Sachsen. Danach treffen die Bullen in der Königsklasse auf Tottenham. Das sind alle kommenden Partien:

© getty

RB Leipzig live im TV und Livestream sehen

Im Free-TV werden die kommenden Spiele von Leipzig nicht übertragen, stattdessen könnt Ihr auf Sky und DAZN zurückgreifen.

Bei Sky könnt Ihr alle Samstags- und Sonntagsspiele von Leipzig in der Bundesliga sehen sowie ausgewählte Partien in der Königsklasse. Das Programm könnt Ihr sowohl im TV empfangen als auch per Livestream via Sky Go.

DAZN hingegen überträgt sämtliche Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und das kommende Champions-League-Spiel der Roten Bullen gegen Tottenham. Darüber hinaus hat der Streamingdienst noch über 100 weitere Spiele der Königsklasse, die Europa League, Serie A, La Liga, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis und vieles mehr im Programm.

DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monatsabonnement oder 119,99 Euro pro Jahr. Hier könnt Ihr das Ganze für einen Monat kostenlos testen.

RB Leipzig im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt, die Spiele von Leipzig live und in Farbe zu sehen, schaut einfach auf SPOX vorbei. Im Liveticker-Kalender findet Ihr alle Begegnungen der Bullen, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst.

Bundesliga, RB Leipzig beim FC Bayern: Zahlen und Fakten zum heutigen Spitzenspiel

Alle bisherigen Begegnungen der beiden Teams in München gewann der FC Bayern, ohne ein Gegentor zu kassieren.

RB Leipzig hat keines seiner jüngsten drei Pflichtspiele gewonnen, mit 20 Zählern sind sie aber noch das beste Auswärtsteam der Bundesliga.

Die Bayern hingegen haben zuletzt sechs Partien in Folge gewonnen und deshalb am vergangenen Spieltag die Tabellenführung übernommen.

Bundesliga, Tabelle: RB Leipzig auf Platz zwei hinter dem FC Bayern