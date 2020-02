FC Bayern München - Spielplan: Nächste Gegner und Partien

Der FC Bayern München empfängt am heutigen Sonntag RB Leipzig im Spitzenspiel. SPOX zeigt Euch den Spielplan des FCB und die kommenden Gegner. Außerdem erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele der Bayern live im TV und Livestream verfolgen könnt.

© getty

Mit einem Sieg kann sich der FC Bayern München einen Vorsprung von vier Punkten auf Verfolger RB Leipzig erarbeiten. Zudem sind die Münchner auch noch im DFB-Pokal und in der Champions League verteten.

FC Bayern München - Spielplan: Die nächsten Gegner

Nach der Partie gegen RB Leipzig warten die beiden Aufsteiger 1. FC Köln und der SC Paderborn in der Bundesliga, ehe es am 21. Februar zum Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea in London kommt.

Unter der Woche setzten sich die Bayern mit 4:3 im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim durch. Der nächste Gegner wird erst am heutigen Sonntagabend ermittelt.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 9. Februar 18 Uhr RB Leipzig (H) Bundesliga 16. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln (A) Bundesliga 21. Februar 20.30 Uhr SC Paderborn (H) Bundesliga 25. Februar 21 Uhr FC Chelsea (A) Champions League 29. Februar 20.30 Uhr TSG Hofenheim (A) Bundesliga 8. März 15.30 Uhr FC Augsburg (H) Bundesliga 14. März 18.30 Uhr Union Berlin (A) Bundesliga 18. März 21 Uhr FC Chelsea (H) Champions League

FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Keines der kommenden Spiele des FC Bayern München könnt Ihr im Free-TV sehen. Stattdessen teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte - sowohl an der Bundesliga als auch an der Champions League.

Sky zeigt alle Samstagsspiele und Sonntagsspiele (15.30 und 18.00 Uhr) der Bundesliga live, während DAZN alle Montags-, Freitags- und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr im Programm hat. Die Partien der Bayern gegen Chelsea werden neben drei Begegnungen pro Champions-League-Spieltag ausschließlich von Sky übertragen. Der Streaminganbieter DAZN zeigt ebenfalls vier Begenungen.

Zudem bietet DAZN alle Highlights der Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff an. Auch die Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim "Netflix des Sports" beheimatet.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Mit dem Jahresabo sind es 119,99 Euro. Hier geht's zur Anmeldung für den kostenfreien Probemonat.

Auch Sky stellt einen Livestream zu Verfügung. Kunden können dabei auf SkyGo zurückreifen. Wer nicht monatlich für den Sender zahlt, hat die Möglichkeit, sich einen Tagespass mit dem SkyTicket zu sichern.

FC Bayern München in der Champions League und im DFB-Pokal

Es soll die große Revanche für das verlorene "Finale Dahaom" werden! Seit dem Endspiel in München 2012 traf der FC Bayern in der Königsklasse nicht mehr auf Chelsea. Im Jahr darauf gewannen die Münchner immerhin, als frisch gebackener Champions-League-Sieger, im Supercup nach Elfmeterschießen gegen die Blues, die in der Vorsaison den Pokal der Europa League holten.

Der Viertelfinal-Gegner im DFB-Pokal wird am heutigen Sonntag um 18 Uhr ausgelost ( ARD ). Auf folgende Gegner könnte der FCB treffen:

FC Bayern in der Bundesliga auf Platz eins: Die Tabelle

