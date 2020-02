Ski Alpin Live: Damen-Super-G (Garmisch-Partenkirchen) & Herren-Parallel-Riesenslalom (Chamonix) im Livestream & TV schauen

Auf die Schmach im Riesenslalom zuletzt, folgt bei den Herren nun ein Parallel-Riesentorlauf in Chamonix, davor dürften die Speed-Damen aber noch im Super-G von Garmisch-Partenkirchen ran (beides LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Nach dem tragischen Tod ihres Vaters, wird Super-G-Mitfavoritin Mikaela Shiffrin bei den Weltcuprennen an diesem Wochenende fehlen - der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist ungewiss. "Das sind Momente, wo man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird", sagte ÖSV-Hoffnung Nicole Schmidhofer. Frederica Brignone und Corinne Suter haben nun wohl die besten Karten auf einen Erfolg.

Nach dem schlechtesten Riesentorlauf-Auftritt der Weltcup-Geschichte haben Österreichs Skiherren in Chamonix die Chance zur Wiedergutmachung. Platz 28 von Manuel Feller hatte hängende Köpfe und mediales Donnerwetter zur Folge gehabt. Allzu große Revanche-Gelüste hegt man im ÖSV vor dem Technik-Wochenende zwar nicht, Favoriten sind mit Zan Kranjec, Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault aber dennoch andere.

Herren-Parallel-Riesenslalom & Damen-Super-G: TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup, sowie heute den Parallel-Riesenslalom der Herren in Chamonix und die Damen-Super-G in Garmisch-Partenkirchen live. Um 11.15 Uhr starten die Damen in den, ab 13.15 Uhr starten die Herren die den Parallel-Bewerb.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.15 Uhr Garmisch-Partenkirchen (GER) Damen-Super-G SPOX DAZN , ORF 13.15 Uhr Chamonix (FRA) Herren-Parallel-Riesenslalom SPOX DAZN , ORF

Slalom der Herren und Abfahrt der Damen im Liveticker

Für alle, die sämtliche Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Damen-Aufgebot für Speed-Wochenende

Für die beiden Speed-Bewerbe in Garmisch-Partenkirchen wurden vom sportlichen Leiter der ÖSV-Damen Christian Mitter folgenden Athletinnen fixiert:Michaela Heider, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Elisabeth Reisinger, Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Anna Veith und Stephanie Venier.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Februar

der Herren

Datum Ort Disziplin Sieger 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt Dreßen (GER) 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom Pinturault (FRA) 08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom Noel (FRA) 09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom 15.02.2020 Yanqping (CHN) Abfahrt abgesagt 16.02.2020 Yanqping (CHN) Super-G abgesagt 22.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Riesenslalom 23.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Slalom 28.02.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination 29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G 01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Riesenslalom

der Damen