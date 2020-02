Schalke 04, News und Gerüchte: S04 schnappt sich offenbar norwegisches Talent

Schalke hat sich offenbar die Dienste einen norwegischen Talents gesichert. Vor DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Hertha bekommen sich die Trainer David Wagner und Jürgen Klinsmann in die Haare. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04 findet Ihr hier.

© getty

Schalke 04 schnappt sich offenbar norwegisches Talent

Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung des norwegischen Talents Mikail Maden. Laut eines Berichts des Fernsehsenders TV2 war der 18 Jahre alte Juniorennationalspieler bereits in Gelsenkirchen, um den Transfer perfekt zu machen. Maden, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, war zuletzt für Erstligist Brann Bergen aktiv. Sein Vertrag dort lief mit Jahresende aus.

S04-Trainer Wagner und Hertha-Trainer Klinsmann zoffen sich

Schalke-Trainer David Wagner und Hertha-Coach Jürgen Klinsmann haben sich im Nachgang des Bundesliga-Spiels am vergangenen Freitag (0:0) und vor dem Pokalduell am Dienstag über die Medien einen Schlagabtausch geliefert.

Grund dafür war die Kritik seitens der Schalker an den Platzverhältnissen im Berliner Olympiastadion. "Sie können ja dann im Pokal am Dienstag zu Hause gegen uns Tiki-Taka spielen", gab Klinsmann zu Protokoll.

David Wagner entgegnete auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel: "Meine Frau pflegt in solchen Situationen immer zu sagen: 'Was stört's die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?' Dementsprechend möchte ich das nicht kommentieren."

© imago images

Schalke 04: Frankfurt-Präsident Fischer "hätte von Tönnies erwartet, zurückzutreten"

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer (63) hätte sich nach den rassistischen Äußerungen von Schalkes Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies im vergangenen Jahr persönliche Konsequenzen des Unternehmers erhofft.

Im Gespräch mit den Deutschlandfunk erläuterte er, dass er "von einem erfolgreichen Geschäftsmann und intelligenten Managern wie Tönnies" einen Rücktritt erwartet habe. Für Fischer sei die Rede unsäglich gewesen.

Im vergangenen Sommer hatte der Schalke-Boss bei einer Veranstaltung in Paderborn die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika empfohlen und dabei gesagt: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Im Anschluss daran hatte Tönnies auf eigenen Vorschlag hin sein Amt bei S04 für drei Monate ruhen lassen.

Schalke 04: Spielplan und nächste Gegner