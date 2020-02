DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB heute live im TV und Livestream?

Facebook

Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein: Während der BVB mit drei Siegen und 15 erzielten Toren perfekt aus der Winterpause gestartet ist, steht Werder nach Niederlagen gegen Hoffenheim und Augsburg auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Termin, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Dienstag (4. Februar) rollt ab 20.45 Uhr der Ball zwischen Werder und dem BVB. Austragungsort des Pokal-Achtelfinals ist das Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Als Schiedsrichter ist Guido Winkmann aus Kerken im Einsatz, der von folgendem Gespann unterstützt wird:

Assistenten: Christian Bandurski, Arno Blos

4. Offizieller: Frank Willenborg

VAR: Tobias Welz

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB heute live?

Die Begegnung Werder Bremen gegen Borussia Dortmund ist live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das Bundesliga-Duell und startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Auch einen Livestream stellt der öffentlich-rechtliche Sender bereit, damit Ihr auch auf Euren mobilen Endgeräten nichts verpasst.

Alternativ hat sich Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals gesichert und berichtet somit auch von der Partie Werder vs. BVB. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 20.35 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD sowie auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz mit dem parallel stattfindenden Duell zwischen Schalke 04 und Hertha BSC. Neben einem Livestream via Sky Go gibt es mit Sky Ticket auch die Option, ein monatlich kündbares Abo abzuschließen.

DFB-Pokal: Werder - Borussia Dortmund heute im Liveticker

Aber auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf das Pokalspiel des BVB verzichten: SPOX bietet zu allen Achtelfinal-Partien einen ausführlichen Liveticker an.

Hier geht's zum Ticker Bremen gegen Dortmund.

Hier findet Ihr die Übersicht mit allen Livetickern des Tages.

Werder gegen BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der BVB dürfte im Vergleich zum Sieg gegen Union rotieren, möglicherweise rückt auch Neuzugang Emre Can in den Kader. Werder muss unter anderem auf Augustinsson, Bargfrede, Gebre Selassie, Lang und Möhwald verzichten.

Bremen: Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Woltemade, Rashica - Selke

Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Woltemade, Rashica - Selke Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Witsel, N. Schulz - Reus - T. Hazard, Sancho

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Mit Saarbrücken, Verl und Kaiserslautern sind noch drei Teams im Wettbewerb vertreten, die in der 3. Liga oder tiefer an den Start gehen. Saarbrücken darf sich im Heimspiel gegen den strauchelnden Zweitligisten Karlsruher SC wohl die besten Chancen ausrechnen.

Dienstag, 4.2.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 5.2.2020: