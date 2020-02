DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag sicherten sich beide Teams in letzter Sekunde ein Unentschieden, nun treffen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und Livestream zu sehen ist.

RB durfte sich gegen Gladbach über das 2:2 in der 89. Minute freuen, Frankfurt kam bei Fortuna Düsseldorf dank Timothy Chandler zu einem schmeichelhaften 1:1. Wer zieht im Pokal eine Runde weiter?

DFB-Pokal: Wo und wann findet das Spiel Frankfurt gegen Leipzig statt?

Die Partie Frankfurt gegen Leipzig wird am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr ausgetragen. Spielstätte des Pokalspiels ist die Frankfurter Commerzbank-Arena, die Platz für 51.500 Zuschauer bietet.

Um die Spielleitung kümmert sich FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych (München), dem Mark Borsch, Stefan Lupp, Christian Dingert und Bastian Dankert zur Seite stehen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live?

Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig - und Ihr könnt im frei empfangbaren Fernsehen live dabei sein. Sport1 hat sich die Übertragungsrechte für die Partie gesichert und sendet live aus Frankfurt.

Um 18 Uhr geht Moderatorin Laura Papendick gemeinsam mit Experte Stefan Effenberg auf Sendung. Als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz und begleitet Euch durch das Spiel.

Alternativ könnt Ihr auch auf Sky zurückgreifen: Der Pay-TV-Sender überträgt alle Pokalspiele live und in voller Länge und bietet ebenso eine Konferenzschaltung mit parallel stattfindenden Spielen an. So seht Ihr Frankfurt vs. Leipzig auf Sky Sport 2 HD als Einzelspiel und auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im Liveticker

Kein TV-Bild oder Livestream verfügbar? Kein Problem! SPOX bietet zu allen Begegnungen des Pokalwettbewerbs einen umfangreichen Liveticker an und versorgt Euch auch vom Spiel zwischen der Eintracht und den Roten Bullen mit allen wichtigen Informationen.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels SGE vs. RB.

DFB-Pokal: Voraussichtliche Aufstellungen zu SGE gegen RB

Während die Eintracht möglicherweise wieder auf Bas Dost und Mijat Gacinovic zurückgreifen kann, stehen RB-Coach Julian Nagelsmann neben den langzeitverletzten Kampl, Orban und Konate alle Spieler zur Verfügung.

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Kohr, Rode - Chandler, Gacinovic, Kostic - Dost

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Kohr, Rode - Chandler, Gacinovic, Kostic - Dost Leipzig: Mvogo - Mukiele, Ampadu, Upamecano - Adams, Sabitzer, Laimer, Nkunku - Dani Olmo, Werner - Schick

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Spiele im Überblick

Heute außerdem im Einsatz: Borussia Dortmund bei Werder Bremen sowie Schalke 04 gegen Hertha BSC. Letztere beiden trafen bereits am vergangenen Freitag in der Bundesliga aufeinander (0:0).

Dienstag, 4.2.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 5.2.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr SC Verl Union Berlin 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 20.45 Uhr FC Bayern München TSG Hoffenheim

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

RB erreichte in der vergangenen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte das Pokalfinale. Dort war der FC Bayern bei der 0:3-Niederlage eine Nummer zu groß.