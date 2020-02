DFB-Pokal live sehen: Dieses Spiel übertragt ARD heute im TV und Livestream

Im DFB-Pokal stehen die ersten Achtelfinals an. Welche Partie die ARD heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Wie gewohnt läuft ein DFB-Pokalspiel pro Spieltag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, heute ist die ARD für die Übertragung zuständig.

DFB-Pokal: Dieses Spiel zeigt die ARD heute live im TV und Livestream

Wie im vergangenen Jahr kommt es im Achtelfinale wieder zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und dem BVB. Ab 20.45 Uhr rollt der Ball im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Folgendes Gespann kümmert sich um die Leitung der Partie:

Guido Winkmann (Schiedsrichter)

Arno Blos (Assistent)

Christian Bandurski (Assistent)

Frank Willenborg (4. Offizieller)

Tobias Welz (VAR)

Frederick Assmuth (VAR-Assistent)

Zu sehen gibt es die Partie live in der ARD. Ab 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender seine Übertragung mit der Vorberichterstattung, Moderator Alexander Bommes und Experte Thomas Broich melden sich live aus Bremen. Neben der TV-Übertragung bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream zu der Begegnung an.

Im Anschluss an das Livespiel zwischen Werder und dem BVB zeigt die ARD die Highlights der Partien Kaiserslautern - Düsseldorf, Frankfurt - Leipzig und Schalke - Hertha.

DFB-Pokal: Werder Bremen - BVB heute im LIVETICKER

Die TV- und Livestream-Übertragung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Wir begleiten Werder - BVB, genau wie alle anderen Spiele im DFB-Pokal, im LIVETICKER. Hier geht's zur Übersicht .

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.09.2019 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:2 04.05.2019 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 2:2 05.02.2019 DFB-Pokal Borussia Dortmund Werder Bremen 2:4 n.E. 15.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:1 29.04.2018 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1:1

BVB im DFB-Pokal: Emre Can vor Dortmund-Debüt

Wenn der BVB heute Abend auf Werder Bremen trifft, könnte Neuzugang Emre Can zu seinem ersten Einsatz im Trikot der Schwarz-Gelben kommen. "Ich gehe davon aus, dass er mit auf dem Weg nach Bremen sein wird", deutete Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl an.

Can, der auf Leihbasis von Juventus Turin kommt und bei einer bestimmten Einsatzzeit für 25 Millionen Euro am Ende der Saison gekauft werden muss, ist eigentlich im zentralen Mittelfeld zu Hause, allerdings könnte er von Lucien Favre auch in der Abwehrreihe aufgestellt werden. "Er kann auch das spielen", sagte Favre.

© getty

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die heutigen Spiele

Die zwei frühen Spiele beginnen bereits um 18.30 Uhr, ab 20.45 Uhr stehen dann zwei Bundesligaduelle an.