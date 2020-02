Bundesliga in der "Gelb"-Debatte: Handball-Schiedsrichter Lars Geipel plädiert für Zeitstrafen

Der Platzverweis von Borussia Mönchengladbachs Alassane Plea hat am vergangenen Wochenende hohe Wellen geschlagen. Handball-Schiedsrichter Lars Geipel plädierte nun in einem Interview für ein anderes Strafmaß in solchen Situationen.