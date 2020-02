NBA: Jimmy Butler schießt Philadelphia 76ers tiefer in Auswärtskrise – Kawhi führt Clippers zu Comeback über Spurs

Auch in Los Angeles ging es spannend zu, Kawhi Leonard brachte die Clippers gegen sein ehemaliges Team von einem 15-Punkte-Rückstand in der ersten Hälfte zurück in die Partie. Die Klaue hatte am Ende 22 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists - den entscheidenden Wurf verwandelte jedoch sein Partner auf dem Flügel, Paul George.