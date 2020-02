Rund um die NBA - Die Trade Deadline 2020 im Liveticker

Rund um die NBA ist pünklich zur Trade Deadline am Donnerstag zurück. Hier gibt es alle aktuellen News aus der NBA.

17.19 Uhr: Russell soll laut Begley bereits im Sommer von einem Engagement bei den Knicks nicht abgeneigt gewesen sein. Erstens hätte er nicht umziehen brauchen und zweitens hätte D-Lo wohl gerne seinem Ex-Team, den Brooklyn Nets, gezeigt, dass es ein Fehler war, dass diese im Sommer 2019 lieber Kyrie Irving holten anstatt mit ihm zu verlängern.

Wollen New York Knicks Frank Ntilikina und Bobby Portis abgeben?

17.12 Uhr: Wir bleiben im Big Apple. Ian Begley von SNY.tv schreibt, dass bei den Gesprächen um D 'Angelo Russell mit Golden State auch die Namen von Bobby Portis und Frank Ntilikina gefallen sind. Da müsste dann aber wohl noch ein Pick drin sein, sonst ist dann für meinen Geschmack arg wenig.

17.05 Uhr: Adrian Wojnarowski ( ESPN ) ist übrigens auch wach. Der schreibt, dass die Knicks Marcus Morris über den Sommer hinaus gerne behalten würden. Wenn allerdings ein gutes Angebot kommt, würde man einen Trade nicht kategorisch ausschließen. Mehrere Titelanwärter sollen sich wegen Morris erkundigt haben, darunter wohl auch die L.A. Clippers , die schon im Sommer den Big Man verpflichten wollten. Morris unterschrieb aber für eine Saison und 15 Millionen Dollar in NY.

16.58 Uhr: Am ehesten wäre wohl noch ein Gallinari-Trade anzunehmen, schließlich wird der Italiener im Sommer Free Agent. Die Miami Heat sollen laut Lowe mal vorsichtig angefragt haben , bisher ohne Erfolg. Bleibt Gallo über den Februar hinaus in OKC, dann dürfte der Forward im Sommer ein heißer Kandidat für einen Sign-and-Trade-Deal sein.

16.50 Uhr: Wir arbeiten uns weiter durch den digitalen Blätterwald und landen in Oklahoma City. Die Thunder sind im Moment Siebter im Westen und laut Zach Lowe ( ESPN ) ist es wahrscheinlich, dass dort nichts mehr passiert. Als heiße Kandidaten auf einen Trade galten Danilo Gallinari, Steven Adams und auch Dennis Schröder , die jedoch alle dazu beitragen, dass OKC seit Dezember das beste Team im Westen sind.

Jrue Holiday will wohl keinen Trade aus New Orleans

16.43 Uhr: Schauen wir kurz weiter nach New Orleans, wo Jrue Holiday auch einer der Spieler sein könnte, die das Pendel umschwenken könnten. Laut Zach Lowe ( ESPN ) haben die Denver Nuggets und die Miami Heat angeklopft. Aber: Der Kollege Holiday will New Orleans überhaupt nicht verlassen! Ebenfalls wichtig: Die Pelicans haben 13 der vergangenen 20 Spiele gewonnen. Mit Zion geht das vielleicht noch was im Hinblick auf die Playoffs.

16.36 Uhr: Man könnte ja meinen, dass beide Vets den Warriors helfen könnten, wenn in der kommenden Saison Stephen Curry und Klay Thompson (hoffentlich) wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Das Problem ist jedoch, dass die Warriors bei Robinson und Burks nicht über den Cap gehen können , was sie bei beiden mit Sicherheit müssten, um sie zu halten. Also lieber jetzt noch schnell traden!

16.29 Uhr: Selbst ohne einen Russell-Trade werden die Warriors vermutlich noch etwas machen, schließlich liegen sie noch knapp vier Millionen Dollar über der Luxussteuergrenze. Als Kandidaten gelten laut Stein die beiden Flügelspieler Glenn Robinson III und Alec Burks , welche in dieser Saison beide für das Minimum (in ihrem Fall 1,62 Millionen Dollar) in San Francisco spielen.

16.22 Uhr: Nachträglich auch noch die Zahlen des Vertrags von Russell. Der kassiert in dieser Spielzeit 27,3 Millionen Dollar, danach sind es für die kommenden drei Spielzeiten ebenfalls noch 90. Stattlich ist es, auch wenn Russell in dieser 23,8 Punkte und 6,3 Assists bei 38,3 Prozent aus der Distanz auflegt.

D'Angelo Russell: New York Knicks und Minnesota Timberwolves im Rennen

16.15 Uhr: Und jetzt kommt noch was ganz Neues. Die New York Knicks sollen ebenfalls ihre Fühler wegen Russell ausgestreckt haben. Laut Charania wurden bereits mögliche Pakete mit den Warriors diskutiert, eine Einigung gab es allerdings keine. Ein Spielmacher würde den Knicks in der Tat gut tun, im Prinzip besteht aber der komplette Kader aus einer einzigen Baustelle.

16.10 Uhr: Inzwischen berichten Shams Charania zusammen mit Wolves-Reporter Jon Krawczynski (beide The Athletic ) Ähnliches. Die Warriors würden einem Trade aber nur zustimmen, wenn sie "signifikant" mit Draft-Picks entschädigt werden. Da Minnesota aber selbst im Neuaufbau steckt, wollen die Wolves wohl genau das nicht tun.

16.05 Uhr: Ein interessiertes Team sind natürlich die Minnesota Timberwolves . Die suchen nun bereits seit Jahren ihren Point Guard der Zukunft, da trifft es sich gut, dass D-Lo auch noch ganz dicke mit Center Karl-Anthony Towns ist. Schon im Sommer verhandelten die Wolves mit RFA Russell, bevor die Warriors dazwischenfunkten und einen Sign-and-Trade-Deal mit den Brooklyn Nets einfädelten, der Kevin Durant nach New York und Russell in die Bay Area schickte.

16.00 Uhr: Beginnen wir ganz unten, nämlich bei den Golden State Warriors, dem schlechtesten Team der Liga. Marc Stein von den New York Times berichtet, dass die Warriors nun von einem Trade von D'Angelo Russell doch nicht abgeneigt sind. Zuletzt hieß es, dass die Dubs lieber bis zum Draft abwarten würden, bis sie einen Trade des Guards erwägen würden. Laut Stein sollen sie sich aber zumindest Angebote anhören.

15.58 Uhr: Und da sind wir wieder. Rund um die NBA kehrt pünktlich zur Trade Deadline am Donnerstagabend wieder zurück. Über acht Stunden liefern wir die kommenden vier Tage alle wichtigen Infos, Gerüchte uvm aus der besten Liga der Welt. Ab dafür!

Wann ist die Trade Deadline 2020?

Noch bis zum kommenden Donnerstag haben die NBA-Teams Zeit, ihr Team durch Trades zu verbessern oder den Weg in Richtung Rebuild einzuschlagen.