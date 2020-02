DFB-Pokal: Wann wird die nächste Runde (Viertelfinale) ausgelost?

Facebook

© getty

DFB-Pokal, Auslosung: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Die Auslosung der nächsten Pokalrunde findet am Sonntag, 9. Februar, um 18 Uhr statt. Übertragen wird die Veranstaltung, bei der Cacau als Losfee fungieren wird, in der ARD . Ihr könnt das Ganze auch via Livestream verfolgen.

Ort der Auslosung dürfte wie bei den vorigen Auslosungen im DFB-Pokal das Fußballmuseum in Dortmund sein.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann findet die nächste Runde statt?

Gespielt wird am Dienstag, den 3. März und am Mittwoch, den 4. März.

Auf der DFB-Homepage wurden noch keine Anstoßzeiten bekanntgegeben, vermutlich dürften die Partien aber jeweils um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr starten - so wurde es in der vergangenen Saison ebenfalls gehalten.

DFB-Pokal 2020: Die Achtelfinalspiele

Um den Einzug in die Runde der letzten Acht kämpften zwei Regionalligisten, ein Drittligist, zwei Zweitligavertreter und elf Bundesligisten.

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 2:5 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 3:1 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 3:2 n.V. 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund 3:2

Mittwoch, 05.02.2020: