Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Als letzte beiden Mannschaften starten der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg am heutigen Donnerstag in ihr Zweitligajahr 2020. Was Ihr zur Partie wissen müsst und wo Ihr sie live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.