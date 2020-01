BVB: Paco Alcacer wohl vor Wechsel zum FC Villarreal - Weg frei für Can-Transfer?

Borussia Dortmund und Paco Alcacer werden aller Voraussicht nach offenbar doch noch im Winter getrennte Wege gehen. Wie der kicker und die spanische Marca am Mittwochabend berichten, steht der Spanier kurz vor einer Rückkehr in seine Heimat - allerdings nicht zu Ex-Klub Valencia.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Zwar galt Valencia nach kicker -Angaben seit Tagen als Favorit auf die Verpflichtung des abwanderungswilligen Stürmers, allerdings habe sich ein Transfer am Dienstagabend zerschlagen.

Grund dafür sei der geplatzte Transfer von Valencia-Stürmer Rodrigo Moreno zum FC Barcelona gewesen, wodurch die Fledermäuse nicht die notwendigen finanziellen Mittel für eine Alcacer-Verpflichtung aufbringen konnten. Profiteur des Transfer-Wirrwarrs soll nun der FC Villarreal sein, der die fällige Ablösesumme für Alcacer stemmen könnte.

Nach kicker -Informationen soll diese in etwa dem Betrag entsprechen, den der BVB für den 26-Jährigen insgesamt an Barca überwiesen hatte. Das wären circa 23 Millionen Euro (21 Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen Euro Leihgebühr). Die Sport Bild berichtet indes über eine verhandelte Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro, Alcacer soll sich nach Angaben des Blattes außerdem bereits am Dienstagabend auf den Weg zum Medizincheck gemacht haben.

Alcacer war in der laufenden Saison auch aufgrund von Verletzungen auf lediglich elf Bundesliga-Einsätze gekommen, in denen er zu fünf Treffern kam. Zuletzt wurde er von BVB-Trainer Lucien Favre jedoch nicht mehr berücksichtigt. Zum Rückrundenauftakt strich Favre den Spanier sogar aus dem Kader mit der Begründung, dass er nicht wisse, ob Alcacer den Dortmundern aktuell helfen könne.

BVB und Paco Alcacer: Nur eine kurze Erfolgsgeschichte

Kurz vor dem Jahreswechsel soll Alcacer bei den BVB-Verantwortlichen bereits einen Wechselwunsch hinterlegt haben. Die Verpflichtung von Erling Haaland und die damit zunehmende Konkurrenz in der Sturmspitze soll unter anderem Auslöser für die schwelenden Abschiedsgedanken des Spaniers gewesen sein.

Dabei hatte die Geschichte zwischen Alcacer und den Dortmundern im vergangenen Sommer verheißungsvoll begonnen: Nachdem "Paco" auf Leihbasis aus Barcelona nach Dortmund kam, stellte er reihenweise Torrekorde auf und traf in seiner ersten BVB-Saison in 32 Pflichtspielen starke 19-mal.

Der BVB zog daraufhin schon früh die Kaufoption und stattete Alcacer mit einem Vertrag bis 2023 aus. Nach nur eineinhalb Jahren endet das Kapitel des Spaniers in Dortmund wohl schneller als gedacht.

BVB-Transfers: Kommt Can nach Wechsel von Alcacer?

Durch den offenbar nahenden Abschied von Alcacer zu Villarreal könnte auch die Personalie Emre Can wieder Fahrt aufnehmen. Mit dem 26 Jahre alten Nationalspieler von Juventus Turin stand Dortmund zuletzt in Verhandlungen. Nach Bild -Angaben will sich der BVB aber erst von Alcacer trennen, um genug Geld für eine Verpflichtung Cans zu haben.

Paco Alcacer: Spielerstatistiken beim BVB