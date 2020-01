Super-Bowl-Merch - Wo kann man NFL-Fanartikel kaufen: Trikots, Angebote, Auswahl

Facebook

Super Bowl 54: San Francisco 49rs gegen Kansas City Chiefs

Der NFL-Champion der Saison 2019 entscheidet sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Miami, Florida. Dann treffen die San Francisco 49ers als Vertreter der NFC und die Kansas City Chiefs als Vertreter der AFC aufeinander und ermitteln den Nachfolger der New England Patriots, die im vergangenen Jahr den Super Bowl gewonnen hatten.

Kick-off ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami.

Super-Bowl-Merch: Wo kann man NFL-Fanartikel kaufen?

Wenn Ihr beim Super Bowl den Niners oder den Chiefs die Daumen drücken wollt - oder Eure Begeisterung für ein anderes Team ausdrücken wollt -, könnt Ihr euch mit offiziellen NFL-Fanartikeln eindecken.

Zu kaufen gibt es den Merchandise der besten Football-Liga der Welt im offiziellen NFL-Shop. Diesen findet Ihr unter www.europe.nflshop.com . Weiterhin bietet auch der Online-Händler Fanatics offizielle NFL-Fanartikel an. Geht einfach auf https://www.fanatics.de .

NFL-Trikots, Schals, Mützen: Welche Fanartikel gibt es?

Beide Shops bieten eine Vielzahl an Fanartikeln an, und zwar zu allen 32 Teams. So gibt es Heim- und Auswärtstrikots, T-Shirts, Schals, Mützen und Baseball-Caps, aber auch Pullover und Hoodies, Hosen und Babybekleidung. Sämtliche Fanartikel gibt es zudem in Kinder- und Übergrößen sowie für Herren und Damen. Die Jerseys könnt ihr Euch übrigens auch mit der Nummer und dem Namen Eurer Wahl bedrucken lassen.

Das ist noch nicht alles: Der NFL-Shop bietet auch kleine Souvenirs und Geschenkartikel an, wie etwa Schlüsselanhänger, Teddybären und Tassen. Ihr könnt Euch auch Sneaker in den Farben Eurer Lieblingsteams schnappen, und natürlich den offiziellen Game-Ball von Wilson.

Worauf wartet Ihr noch? Selbstverständlich gibt es auch immer Artikel im Sale und Rabattaktionen, wie etwa Gratislieferungen ab einem bestimmten Einkaufswert.

Die Lieferung dauert in Deutschland etwa drei bis fünf Werktage, bei Expresslieferung habt Ihr Euer Trikot oder eure Mütze schon ein bis zwei Werktage nach Bestellung in der Hand.

Niners vs. Chiefs: Wo kann ich Super Bowl 54 live sehen?

Super Bowl LIV mit den Chiefs und den 49ers ist live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst berichtet aus Miami und bietet zusätzlich zum deutschen Kommentar mit Moderator Martin Pfanner und den Ex-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer auch den den englischen Originalkommentar von Fox an.

Außerdem wird der Super Bowl im TV bei Pro7 übertragen, auf ran.de steht ein Livestream bereit.

Super Bowl: Die letzten Sieger im Überblick