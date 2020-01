Wer zeigt / übertragt Manchester City - Manchester United im Livestream / TV?

Facebook

Manchester City - Manchester United: Datum, Ort und Uhrzeit

Manchester City trifft am heutigen Mittwoch (29. Januar) um 20.45 Uhr im Rückspiel des League Cup Halbfinals auf Manchester United. Ort des Geschehens ist das heimische Etihad Stadium, welches 55.017 Zuschauern Platz bietet.

Wer zeigt Manchester City - Manchester United im Livestream?

Das Manchester Derby wird live vom Sportstreaming-Dienst DAZN übertragen. Bei der Übertragung werdet ihr wie so häufig begleitet von einem Kommentatoren-Duo:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Der englische League Cup ist einer von mehreren Pokalwettbewerben im Programm von DAZN . Ebenfalls übertragen werden der FA Cup, die Copa del Rey sowie der französische Coupe de la Ligue.

American Football, Basketball, Eishockey und Baseball aus den USA sowie Kampfsport, Darts oder Rugby sind weitere Sportarten, welche ihr bei DAZN live zu sehen bekommt.

League Cup Halbfinale: Man City - Man United im Liveticker

Bezüglich des Livetickers läuft alles wie Ihr es gewohnt seid. Könnt Ihr das Aufeinandertreffen nicht live vor dem Bildschirm verfolgen, versorgen wir Euch mit allen wichtigen Infos. Nachzulesen im SPOX Liveticker .

City vs. United im Carabao Cup: Wo kann ich Highlights sehen?

Unmittelbar im Anschluss an die Partie bereitet DAZN die Highlights für Euch auf, sodass diese bereits wenige Stunden nach Abpfiff zur Verfügung stehen. Zu finden auf DAZN direkt, auf YouTube oder hier bei SPOX .

Manchester City vs. Manchester United: So lief das Hinspiel

Das Hinspiel konnten die Citizens auswärts mit 3:1 für sich entscheiden. Bereits zur Halbzeit lagen sie durch Tore von Bernardo Silva, Mahrez und ein Eigentor (Pereira) mit 3:0 in Führung. Laut United-Coach Ole Gunnar Solskjaer war die erste Hälfte "das Schlechteste, was wir in dieser Saison gespielt haben."

Eine schwierige Aufgabe also für die Red Devils, denen dabei jedoch eine Besonderheit des League Cups zugutekommen könnte: die Auswärtstorregel ist außer Kraft gesetzt. Durch einen Sieg mit einer 2-Tore-Differenz würden sie die Chance aufs Weiterkommen wahren und - aufgepasst - direkt ins Elfmeterschießen gehen. Denn eine Verlängerung gibt es im EFL Cup nicht.