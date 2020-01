Australian Open heute live mit Zverev und Thiem im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Facebook

Australian Open: Die Spiele des heutigen Tages

Herren:

Über mangelnde Spitzenspiele braucht sich heute keiner beschweren. Zuerst spielt die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Danach folgt das Spiel von Rafael Nadal gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 4.30 Uhr Stan Wawrinka Alexander Zverev 9.30 Uhr Rafael Nadal Dominic Thiem

Damen:

Bei den Damen tritt heute zuerst Anett Kontaveit gegen Mit-Favoritin Simona Halep an. Danach folgt die Partie von Garbine Muguruza gegen die Kerber-Bezwingerin Anastassija Pawljutschenkowa.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 1 Uhr Anett Kontaveit Simona Halep 2.30 Uhr Garbine Muguruza Anastassija Pawljutschenkowa

Australian Open heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres liegt bei Eurosport . Am Mikrofon sind unter anderem Matthias Stach und Experte Boris Becker. Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr die Australian Open sogar bei DAZN sehen.

Warum auch auf DAZN ? Seit Sommer 2019 gibt es eine Kooperation zwischen beide Anbietern, so könnt Ihr mit dem DAZN -Abo täglich das Programm von Eurosport sehen. Für Euch bedeutet das, dass Ihr die Australian Open im Eurosport -Channel auf DAZN verfolgen könnt. Neben den Australian Open gibt es so im Eurosport -Channel auch die US Open und French Open zu sehen.

DAZN selbst hat auch ein breites Portfolio: Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, NFL, NBA, PDC-Darts, UFC-Kämpfe und noch vieles mehr hat der Streamingdienst im Programm.

Das DAZN-Abo kostet im Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr .

Australian Open mit Zverev und Thiem heute im Liveticker

Beide Herren-Spiele könnt Ihr heute auch im SPOX -Liveticker verfolgen.

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen Australian Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeld ausgeschüttet. Alexander Zverev kündigte an, beim Turnier-Sieg seine kompletten Prämien zu spenden.