Super Bowl LIV: Um wie viel Uhr beginnt das Spiel Chiefs gegen 49ers?

Wer holt sich die Vince Lombardi Trophy? In wenigen Tagen steht der Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs an. Wann die Partie startet, erfahrt Ihr hier.

Super Bowl LIV, Chiefs gegen 49ers: Uhrzeit, Datum, Ort

In der Nacht von Sonntag auf Montag (1. auf 2. Februar) fällt die Entscheidung zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers.

Der Kick-off ist für 0.30 Uhr deutscher Zeit geplant.

Spielstätte ist das Hard Rock Stadium in Miami, die Arena bietet Platz für 64.767 Zuschauer. Bereits fünfmal fand der Super Bowl dort statt, letztmals im Jahr 2010. Den heutigen Namen trägt das Stadion seit 2016.

Super Bowl 2020: Kansas City gegen San Francisco im TV und Livestream

Super Bowl LIV zwischen den Chiefs und 49ers ist live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst berichtet ausführlich aus Miami und bietet neben dem deutschen Kommentar mit Moderator Martin Pfanner und den Ex-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer auch die altale englische Tonspur von Fox an.

Weiterhin gibt es dort US-Sport aus der NBA, MLB und NHL. DAZN kann für einen Monat gratis getestet werden, im Anschluss sind 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig.

Außerdem wird der Super Bowl bei ProSieben übertragen, auf ran.de steht zudem ein Livestream bereit.

Chiefs und 49ers: Der Weg in den Super Bowl

Weder die Chiefs noch die 49ers gerieten beim Weg in den Super Bowl ernsthaft in Gefahr: Beide hatten in der ersten Runde ein Freilos, die Chiefs liefen sowohl gegen die Texans als auch gegen die Titans einem Rückstand hinterher, siegten am Ende aber jeweils deutlich.

Kansas City Chiefs Runde San Francisco 49ers 51:31 gegen Houston Texans Divisional Playoffs 27:10 gegen Minnesota Vikings 35:24 gegen Tennessee Titans Conference Championships 37:20 gegen Green Bay Packers

Super Bowl: Die vergangenen Sieger im Überblick

Drei der vergangenen fünf Super Bowls konnten die New England Patriots um Tom Brady für sich entscheiden. Beim 13:3 gegen die Rams hatten die Patriots im Vorjahr keine Probleme.

Jahr Super-Bowl-Sieger Finalgegner Ergebnis 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2015 New England Patriots Seattle Seahawks 28:24

Super Bowl: Die Vorgänger von Shakira und Jennifer Lopez

In der Halbzeitpause werden dieses Mal Shakira und Jennifer Lopez die Menge anheizen. In den vergangenen Jahren gebührte die Ehre unter anderem Justin Timberlake, Coldplay und Lenny Kravitz.