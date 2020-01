Australian Open 2020: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Australian Open gehen in die Endphase und in den Halbfinalpartien werden die Endspielteilnehmer ermittelt. Wer im Einsatz ist und wann die Spiele stattfinden, erfahrt Ihr hier.

Zverev, Nadal, Djokovic und Co. kämpfen um den Sieg bei den Australian Open.

Australian Open: Wann findet das Halbfinale statt?

Nachdem am 28. und 29. Januar die Runde der besten Acht auf dem Programm steht, geht es im Anschluss direkt mit den Halbfinalspielen weiter. Am 30. und 31. Januar stehen jeweils ein Damen- und Herren-Halbfinale an, ehe am 1. und 2. Februar die Champions ermittelt werden.

Datum Runde 30./ 31. Januar Halbfinals 1. Februar Damen-Finale 2. Februar Herren-Finale

Australian Open 2020: Das Viertelfinale in der Übersicht

Er hat es tatsächlich noch geschafft! Nachdem Roger Federer sieben Matchbälle abgewehrt hatte , sicherte sich der Schweizer gegen Tennys Sandgren den Einzug in die Vorschlussrunde. Bereits in Runde zwei musste der Schweizer gegen John Millman über die volle Distanz gehen und siegte im Match-Tiebreak.

Weniger Probleme hatte Novak Djokovic in seinem Viertelfinale gegen Aufschlagriese Milos Raonic. Die weiteren Halbfinalplätze bei den Herren spielen Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Rafael Nadal und Dominik Thiem aus.

Herren

Spieler A Ergebnis Spieler B Tennys Sandgren 3:6, 6:2, 6;2, 6:7, 3:6 Roger Federer Milos Raonic 4:6, 3:6, 6:7 Novak Djokovic Stan Wawrinka - Alexander Zverev Rafael Nadal - Dominic Thiem

Damen

Spielerin A Ergebnis Spielerin B Ashleigh Barty 7:6, 6:2 Petra Kvitova Sofia Kenin 6:4, 6:4 Ons Jabeur Anett Kontaveit - Simona Halep Garbine Muguruza - Anastasia Pavlyuchenkova

Australian Open im TV und Livestream sehen

Auf Eurosport könnt Ihr live bei der Entscheidung der Australian Open im Free-TV dabei sein. Der Sportsender berichtet ausführlich vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Dank einer Kooperation mit DAZN könnt Ihr auch beim Streamingdienst live mitfiebern: Im dortigen Eurosport -Channel könnt Ihr sämtliche Spiele auf Eurosport 1 und Eurosport 2 im Livestream sehen.

Im Eurosport -Channel werden außerdem die French Open und US Open sowie die Olympischen Sommerspiele in Tokio übertragen. Weiterhin auf DAZN : Spitzenfußball, Darts, Boxen, US-Sport und noch mehr. Das alles gibt es nach einem kostenlosen Probemonat für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Australian Open 2020: Alle wichtigen Spiele im Liveticker

Auch im Liveticker von SPOX könnt Ihr zahlreiche Spiele der Australian Open live verfolgen. Ob Zverev gegen Wawrinka oder Nadal gegen Thiem - bei SPOX verpasst Ihr nichts.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht für den 29. Januar.

Australian Open: Die vergangenen Sieger im Überblick

Das Herrenfinale 2019 war eine klare Sache: Mit 6:3, 6:2 und 6:3 deklassierte Djokovic Nadal.

Spannender war es bei den Damen: Im Finale setzte sich Naomi Osaka mit 7:6, 5:7 und 6:4 gegen Petra Kvotova durch und sicherte sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2018.