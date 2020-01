Offiziell: Gabriel Barbosa wechselt von Inter Mailand zurück zu Flamengo

Der Wechsel von Torjäger Gabriel Barbosa zum brasilianischen Spitzenklub Flamengo Rio de Janeiro ist in trockenen Tüchern. Der 23-Jährige, der im vergangenen Jahr bereits an den Gewinner der Copa Libertadores ausgeliehen war, wird fest von Inter Mailand verpflichtet. Das teilte Flamengo am Dienstag offiziell mit.