Australian Open LIVE: Dominic Thiem - Rafael Nadal im Free-TV, Livestream & Liveticker

Die Spiele von Dominic Thiem könnt Ihr live im Eurosport-Channel auf DAZN sehen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Für den Fünften der Weltrangliste Thiem geht es im Viertelfinale gegen den Spanier um den insgesamt fünften Sieg im direkten Vergleich. Nadal führt derzeit im Head-to-Head mit 9:4. Die einzige Partie zwischen den beiden Ausnahmetalenten auf einem Hartplatz fand 2018 bei den US Open statt, damals gab es für Thiem eine knappe Niederlage im Tiebreak des fünften Satzes.

Australian Open: Wann spielt Dominic Thiem?

Der Beginn der Viertelfinal-Partien am Mittwoch kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben. Dominic Thiems Showdown mit Rafael Nadal ist als letzte von vieren in der Rod Laver Arena angesetzt. In jedem Fall beginnt die Partie nicht vor 9.30 Uhr MEZ.

Der Spielplan vom Mittwoch bei den Australian Open:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 LIVETICKER 1 Uhr Anett Kontaveit (28) Simona Halep (4) nicht vor 2.30 Uhr Garbine Muguruza Anastasia Pavlyuchenkova (30) nicht vor 4.30 Uhr Stan Wawrinka (15) Alexander Zverev (7) SPOX nicht vor 9.30 Uhr Rafael Nadal (1) Dominic Thiem (5) SPOX

Dominic Thiem - Rafael Nadal: TV-Übertragung & Livestream

DAZN zeigt über den Eurosport-Channel die gesamten zwei Wochen der Australian Open live. Auf zwei Kanälen werden jeweils Top-Matches übertragen, darunter natürlich auch sämtliche Matches von Dominic Thiem.

Neben Eurosport wird die Partie zwischen Thiem und Nadal in Österreich auch auf Servus TV im Free-TV zu sehen sein. Servus TV hat für österreichische User zudem einen Livestream im Angebot, über den Eurosport Player gibt es die kostenpflichtige Möglichkeit, alle Courts zu sehen.

Novak Djokovic schon im Halbfinale - Showdown mit Roger Federer

Novak Djokovic hat am Dienstagabend (Ortszeit) bei den Australian Open klar weiter Kurs in Richtung Titelverteidigung gehalten. Der als Nummer 2 gesetzte Serbe besiegte den Kanadier Milos Raonic (Nr. 32) 6:4,6:3,7:6(1) und trifft nun im Halbfinale auf Roger Federer.

Der als Nummer 3 gesetzte Schweizer hatte sich zuvor nach Abwehr von sieben Matchbällen gegen Tennys Sandgren (USA) durchgesetzt. Djokovic trifft nun am Donnerstag zum bereits 50. Mal auf Federer. Im Head-to-Head führt der 32-jährige Serbe mit 26:23.

Dominic Thiem: Weg bei den Australian Open 2020