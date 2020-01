Slalom in Schladming heute live: Night-Race im TV, Livestream und Liveticker

Nur haarscharf verpasste Marco Schwarz den Heimsieg in Kitzbühel, nun folgt in Schladming gleich der nächste Angriff - doch die Konkurrenz ist hart (ab 17.45 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN und im Liveticker). SPOX verrät euch, wo ihr den Klassiker im TV und Livestream verfolgen könnt.

© GEPA

Marco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Schladming das Klassement an. Der Zweite von Kitzbühel liegt nach Bestzeit mit Nummer eins 0,14 Sekunden vor dem dreifachen Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen (NOR), 0,32 vor dem Vorjahres-Zweiten Alexis Pinturault (FRA) sowie 0,75 vor dem dreifachen Saisonsieger Daniel Yule (SUI).

Von den weiteren Österreichern schaffte es nach 30 Läufern keiner unter die Top Ten. Michael Matt und Manuel Feller lagen mit etwas höheren Nummern nach Schneefall 1,61 bzw. 1,73 Sekunden zurück.

Der Zwischenstand in Schladming

Platzierung Läufer Zeit 1. Marco Schwarz 0:51.41 2. Henrik Kristoffersen + 0.14 3. Alexis Pinturault + 0.32 4. Daniel Yule + 0.75 5. Sebastian Foss-Solevaag + 0.99 6. Alex Vinatzer + 1.25 7. Dave Ryding + 1.29 8. Victor Muffat-Jeandet + 1.38 9. Ramon Zenhäusern + 1.43 10. Stefano Gross + 1.44

© getty

Schladming Slalom: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - so auch das Nightrace in Schladming. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, die Entscheidung beginnt um 20.45 Uhr.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 17.45 Uhr Schladming (AUT) 1. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN , ORF 20.45 Uhr Schladming (AUT) 2. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN , ORF

Herren-Slalom auf der Planai: Liveticker

Für alle, die den Slalom nicht vor dem Fernsehrschirm verfolgen können, bietet sich idealerweise der SPOX-Liveticker an.

Hirscher, Kristoffersen & Co.: Die letzten Schladming-Sieger

Jahr Sieger Nation 2019 Marcel Hirscher Österreich 2018 Marcel Hirscher Österreich 2017 Henrik Kristoffersen Norwegen 2016 Henrik Kristoffersen Norwegen 2015 Alexander Khoroshilov Russland 2014 Henrik Kristoffersen Norwegen 2012 Marcel Hirscher Österreich 2011 Jean-Baptiste Grange Frankreich 2010 Reinfried Herbst Österreich 2009 Reinfried Herbst Österreich

© getty

Weltcup: Stand im Slalom der Männer