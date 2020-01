Facebook

© getty

Carabao Cup: Wann und wo findet Aston Villa gegen Leicester City statt?

Aston Villa empfängt Leicester City am heutigen Dienstag, 28. Januar, um 20.45 Uhr im heimischen Villa Park. Dort ist für 42.785 Zuschauer Platz.

Das Hinspiel in Leicester endete am 8. Januar mit 1:1.

Wer zeigt / überträgt Aston Villa gegen Leicester City heute live im TV und Livestream?

Aston Villa: Respekt vor Jamie Vardy

In der Liga kämpft Aston Villa aktuell gegen den Abstieg, im Carabao Cup träumt der Verein nun vor heimischer Kulisse vom Einzug in das Finale.

"Direkt in meiner ersten vollen Saison hier als Trainer in ein großes nationales Finale einzuziehen, wäre herrlich. Ich kenne das Wembley-Stadion von Playoff-Finale der vergangenen Saison und weiß, was für ein großartigen Ort es sein kann", erklärte Trainer Dean Smith.

Besonderes Augenmerk richtet sein Team beim Gegner auf Toptorjäger Jamie Vardy: "Er hat das erste Tor im Villa Park früher in der Saison gemacht, aber im Hinspiel konnten wir ihn ruhig halten. Jetzt müssen wir bereit für ihn sein."

Leicester City: Das Resultat muss dieses Mal stimmen

Im Hinspiel kam Leicester zuhause nicht über ein Unentschieden hinausund steht jetzt auswärts unter Druck. An der Leistung des ersten Aufeinandertreffens habe es aber nicht gelegen, meint Coach Brendan Rodgers: "Wir haben im ersten Spiel gut gespielt, aber nicht das Resultat bekommen, das wir wollten. Es ist ein Halbfinale und eine wundervolle Möglichkeit für uns. Es wird eine großartige Gelegenheit."

Für das Rückspiel ist er zuversichtlich: "Wir sind bereit und vorbereitet für den Anstoß. Wir wissen um die Gefahr Aston Villas, aber wir müssen unsere eigenen Qualitäten respektieren."

Aston Villa - Leicester City: Vergangene Duelle und Bilanz

Seit fünf Duellen ist Leicester gegen Aston Villa nun bereits unbesiegt und auch die Gesamtbilanz spricht für die Foxes. Von 82 Duellen gewannen sie 34, 25 Spiele verloren sie. 23 Partien endeten unentschieden.