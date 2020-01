Zwei Spiele, zwei Siege. Borussia Dortmund ist optimal in das Jahr 2020 gestartet. Wie geht es für den BVB in Bundesliga, Pokal und Champions League weiter? SPOX gibt den Überblick.

BVB, Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund

Für Borussia Dortmund geht es als nächstes in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin. In der Hinrunde verlor das Team von Lucien Favre an der Alten Försterei mit 1:3. Drei Tage später wartet das Pokal-Spiel beim SV Werder Bremen auf die Schwarz-Gelben.

In der Champions League muss der BVB im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel ran. Zuerst gastieren die Pariser im Dortmunder Signal Iduna Park, vier Wochen spät kommt es dann zum Duell im Parc de Princes.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 1. Februar 15.30 Uhr Union Berlin (H) Bundesliga 4. Februar 20.45 Uhr Werder Bremen (A) DFB-Pokal 8. Februar 18.30 Uhr Bayer Leverkusen (A) Bundesliga 14. Februar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) Bundesliga 18. Februar 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) Champions League 22. Februar 15.30 Uhr Werder Bremen (A) Bundesliga 29. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg (H) Bundesliga 7. März 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) Bundesliga 11. März 21 Uhr Paris Saint-Germain (A) Champions League

BVB live im TV und Livestream sehen

Wenn Ihr den BVB mal live im TV oder Livestream sehen wollt, habt Ihr mehrere Optionen: Der Streamingdienst DAZN überträgt das Bundesliga-Spiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt sowie das Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain live und exklusiv in voller Länge. Die ARD zeigt das Pokalspiel vom BVB in Bremen live, auch der Pay-TV-Sender zeigt dieses Spiel. Alle weiteren Partien des BVB sind beim Sky zu sehen.

DAZN überträgt über 100 Spiele der aktuellen Champions-League-Saison. Außerdem sind beim Streamingdienst alle Spiele der Europa League sowie 40 Begegnungen der Bundesliga zu sehen. Auch europäische Top-Ligen wie die italienische Serie A, spanische LaLiga oder französische Ligue 1 hat DAZN im Programm.

Neben Fußball gibt es zusätzlich noch Basketball, Tennis, American Football, Boxen und noch vieles mehr zu sehen. DAZN kann für einen Monat kostenlos getestet werden und kostet anschließend 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Bundesliga: Die Tabelle im Überblick

Borussia Dortmund liegt nach 19 Spieltagen nur auf Rang 4. Auf Spitzenreiter Leipzig haben die Schwarz-Gelben vier Punkte Rückstand.