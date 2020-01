Australian Open: Achtelfinale mit Zverev, Kerber und Thiem heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Australian Open: Die heutigen Spiele im Überblick

Bei den Australian Open sind heute mit Alexander Zverev und Dominic Thiem zwei deutschsprachige Männer in der Runde der besten 16 aktiv. Während Thiem es mit dem an Nummer 10 gesetzten Franzosen Gael Monfils zu tun bekommt, hat Zverev mit Andrei Andrejewitsch Rubljow (Nummer 17 der Welt) eine machbare Aufgabe vor sich.

Thiem würde bei einem Sieg im Viertelfinale gegen den Sieger der Partie Nadal/Kyrgios spielen, Zverev gegen den Sieger Medvedev/Wawrinka.

Männer:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2.30 Uhr Gael Monfils Dominic Thiem 5 Uhr Daniil Medvedev Stan Wawrinka 8.30 Uhr Andrei Rublev Alexander Zverev 9 Uhr Rafael Nadal Nick Kyrgios

Bei den Damen hält noch Angelique Kerber die deutsche Fahne in der Runde der besten 32 hoch. Kerber spielt am heutigen Montag um 7 Uhr deutscher Zeit gegen die an Nummer 30 gesetzte Pawljutschenkowa. Die Russin besiegte in der dritten Runde die Nummer 2 der Welt, Karolina Pliskova, glatt in zwei Sätzen.

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 1 Uhr Elise Mertens Simona Halep 2.30 Uhr Anett Kontaveit Iga Swiatek 4.30 Uhr Garbine Muguruza Kiki Bertens 7 Uhr Angelique Kerber Anastassija Pawljutschenkowa

Australian Open heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte an den Australian Open liegen bei Eurosport. Der Sender überträgt täglich live aus Melbourne. Am Mikrofon sind unter anderem Matthias Stach und Experte Boris Becker. Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr die Australian Open auch bei DAZN sehen.

Der Streamingdienst kooperiert seit Sommer 2019 mit Eurosport. So könnt Ihr mit dem DAZN-Abo täglich das Programm von Eurosport sehen. Neben den Australian Open gibt es so im Eurosport-Channel auch die US Open und French Open zu sehen.

DAZN selbst hat auch ein breites Portfolio: Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, NFL, NBA, PDC-Darts, UFC-Kämpfe und noch vieles mehr hat der Streamingdienst im Programm.

Das DAZN-Abo kostet im Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr .

Australian Open heute im Liveticker verfolgen

Auch heute Nacht sind wir für Euch wieder live dabei. Insgesamt fünf Matches gibt's im SPOX - Liveticker , mit dem Ihr immer auf dem Laufenden bleibt:

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen Australian Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeld ausgeschüttet.