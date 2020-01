OSC Lille gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenreiter Paris Saint-Germain gastiert am heutigen Sonntag beim OSC Lille. Wo Ihr die Partie des 21. Spieltags der Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

OSC Lille gegen PSG: Ort, Anpfiff und Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem OSC Lille und Paris Saint-Germain steigt am heutigen Sonntagabend (26. Januar) um 21 Uhr. Austragungsort ist das Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq. Die Multifunktionsarena bietet rund 50.000 Zuschauern einen Platz. Schiedsrichter Amaury Delerue pfeift die Partie.

OSC Lille - Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel von Paris Saint-Germain in Lille wird live und exklusiv von Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Ligue 1 und zeigt alle Spiele live in voller Länge. Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es demnach keine Übertragung.

Neben der französischen Liga hat der Streaminganbieter auch die Bundesliga, Serie A und LaLiga im Programm. Zudem gibt es Live-Übertragungen aus der Champions und Europa League.

Auch abseits des Fußballs kommen Sport-Fans bei DAZN voll auf ihre Kosten. Durch die Kooperation mit Eurosport hat das "Netflix des Sports" auch jede Menge Wintersport, Tennis (unter anderem Australian, French und US Open) und die Olympischen Spiele über den Eurosport-Channel im Programm.

Nach Ablauf des kostenfreien Probemonats kostet DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Mit dem Jahresabo für 119,99 Euro würdet Ihr Geld sparen.

OSC Lille gegen Paris Saint-Germain heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Partie zwischen Lille und PSG vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort bleibt Ihr immer auf dem Laudenden - hier entlang .

PSG klarer Tabellenführer - Lille kämpft um die Königsklasse

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 bereits sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Olympique Marseille - und das bei einem Spiel weniger. Das Team von Thomas Tuchel gewann bisher 16 seiner 20 Spiele und ging nur dreimal als Verlierer vom Platz.

Auch in den Pokalwettberwerben läuft es für PSG. Unter der Woche gewann Paris mit 3:0 im Halbfinale des Ligapokals bei St. Reims. Lillie hingegen schied unglücklich gegen Olympique Lyon im Elfmeterschißen aus. Den entscheidenden Elfmeter versemmelte Ex-Münchner Renato Sanches.

In der Liga steht Lille aktuell auf dem sechsten Rang. Mit einem Sieg würde der OSC aber auf den vierten Platz springen, der die direkte Qualifikation für die Europa League bedeuten würde. Auf den Champions-League-Qualifikationsplatz, auf dem Rennes steht, fehlen vor dem Spiel sechs Zähler.

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle