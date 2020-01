Ski Alpin: Mikaela Shiffrin führt im Super-G von Bansko

Zum Abschluss des Bansko-Wochenendes treten die Speed-Damen zum Super-G an. Wie ihr das Rennen in TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Samstag setzte es einen sensationellen Dreifachtriumph für das italinische Skiteam. Elena Curtoni siegte in der zweiten Abfahrt vor Marta Bassino und Federica Brignone. Die ÖSV-Frauen wollen am Sonntag Revanche.

Der ÖSV-Speedtrainer, Roland Assinger, hat den Super-G ausgesteckt.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream der Damen-Super-G in Bansko

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - somit auch den Damen-Super-G in Bansko.

Auch der ORF wird das Event live auf ORF eins und per Livestream in der TVthek übertragen

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09.10 Uhr Bansko (BUL) Super-G Damen SPOX DAZN , ORF

Super-G in Bansko: ÖSV-Startnummern

Die komplette Startliste zum Rennen gibt es hier . Die ÖSV-Läuferinnen kommen mit folgenden Startnummern:

2: Anna Veith

3: Stephanie Venier

5: Tamara Tippler

9: Nicole Schmidhofer

18: Ramona Siebenhofer

21: Nina Ortlieb

24: Mirjam Puchner

32: Elisabeth Reisinger

34: Michaela Heider

Saison-Aus für Ricarda Haaser

Ricarda Haaser muss die Ski-Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Bei der 26-Jährigen wurde im Rahmen einer MRI-Untersuchung im Klinikum Hochrum ein Bandscheibenvorfall im letzen Lenden- und ersten Kreuzbeinwirbel diagnostiziert. Die Tirolerin wird sich nun laut einer ÖSV-Aussendung einer konservativen Therapie mit Infiltrationen unterziehen und ganz auf ihre Genesung konzentrieren.

Haaser konnte in diesem Winter bisher keine Weltcup-Platzierung in den ersten zehn einfahren. Im Gesamtklassement liegt sie an 45. Stelle.

Im Gegensatz zu Haaser ist Anna Veith am Wochenende bei den Rennen in Bansko dabei. Nach den Angaben des ÖSV nimmt die Salzburgerin die Abfahrt am Freitag als Training für den Super-G am Sonntag mit. Demnach nutzt sie die Rennbedingungen, um sich bestmöglich auf Sonntag vorzubereiten.

Weltcup-Kalender der Damen im Jänner