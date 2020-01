Thorgan Hazard über Verzicht auf Bayern-Wechsel von Bruder Eden: "Das ist seine Mentalität"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Ich wusste nicht, dass er zu Bayern hätte gehen können. Aber das ist seine Mentalität. Er ist der große Bruder und vielleicht will er den kleinen Bruder beschützen", sagte Thorgan Hazard gegenüber The Athletic . Der 26-jährige Offensivspieler ist seit 2014 in der Bundesliga aktiv, vergangenen Sommer wechselte er von Borussia Mönchengladbach zum BVB.

Zuletzt hatte Ex-Chelsea-Keeper Rob Green verraten, wie ihm Eden Hazard erklärte, dass ein Transfer zu Bayern für ihn nicht infrage komme. "Er sagte: 'Ich gehe nicht dorthin, weil mein Bruder in Deutschland spielt'", sagte Green bei The Athletic . Der belgische Superstar, der vor dieser Saison von Chelsea zu Real Madrid ging, habe nicht gewollt, dass Thorgan dann in der Bundesliga in seinem Schatten stände.

Thorgan Hazard erklärte über seinen zwei Jahre älteren Bruder: "Er ist ein sehr guter Bruder und ein guter Typ. Er hat nie Probleme mit Mitspielern oder Trainern, weil er immer er selbst bleibt. Es ist ein Problem, wenn du das nicht machst."

Der belgische Nationalspieler hat sich in Dortmund auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. In bisher 25 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und zehn Assists.