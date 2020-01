NBA Trade-Gerüchte: Los Angeles Lakers und Philadelphia 76ers haben offenbar Derrick Rose im Visier

Facebook

Nach Informationen von Chris Haynes von Yahoo Sports haben wohl mehrere Teams mit Championship-Ambitionen ihre Fühler nach Rose ausgestreckt, darunter auch die Lakers und Sixers. Auch die Clippers sollen sich bezüglich des 31-Jährigen informiert haben, echtes Interesse wird dem Team aber angeblich nicht nachgesagt.

Die Lakers und Sixers sind vor der Trade Deadline am 6. Februar dagegen auf der Suche nach Verstärkung auf der Position des Point Guards, das bestätigen auch Haynes' Quellen. Mit seinen Leistungen 2019/20 habe sich Rose auf den Radar mehrerer Titelanwärter gespielt.

Der MVP von 2011 kommt in dieser Saison im Schnitt auf 18,3 Punkte und 5,9 Assists bei 50,3 Prozent aus dem Feld in 25,8 Minuten. In der vergangenen Woche soll er im dezimierten Pistons-Team mehr Einsatzzeit verlangt haben, in den vergangenen drei Partien durfte der Veteran von Beginn an ran.

Gleichzeitig sei Rose aber glücklich in Detroit und fordere keinen Trade, erst im Sommer 2019 unterschrieb er für zwei Jahre und 15 Millionen Dollar bei den Pistons. Das Team hat bisher allerdings eine enttäuschende Saison hinter sich und steht mit 16-28 nur auf dem zehnten Rang im Osten. Zuletzt kursierten auch einige Trade-Gerüchte um Andre Drummond.