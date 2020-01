Australian Open: Tag 2 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nacht gehen die Australian Open in ihren zweiten Spieltag und haben eine Menge weiterer Erstrunden-Matches im Angebot. Bei den Herren starten unter anderem Alex Zverev und Rafael Nadal ins Turnier, bei den Frauen bestreiten Angelique Kerber und Karolina Pliskova ihre Auftakt-Spiele. Alle Infos zu den Matches und zur Übertragung in TV, Stream und Ticker bekommt Ihr hier.

© getty

Sicher Dir jetzt den gratis DAZN-Probemonat und sei mit dem Eurosport-Channel auf DAZN bei den Australian Open live dabei!

Australian Open: Wo und wann findet das Turnier statt?

Die Australian Open werden zwischen dem 20.01.2020 und dem 02.02.2020 im australischen Melbourne ausgespielt.

Die Australian Open live im TV und Livestream

Die Australian Open werden live bei Eurosport gezeigt, wo heute Nacht ab 00.55 Uhr die Übertragung der ersten Matches startet. Neben der üblichen TV-Übertragung könnt Ihr mit einem DAZN -Abo auch via Livestream dabei sein. Dort seht Ihr mit dem Eurosport -Channel problemlos alle Eurosport -Inhalte ( Eurosport 1 und Eurosport 2 ), also neben den Australian Open auch Bundesliga, die Handball-EM, Wintersport oder die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Das ganze DAZN -Angebot, welches zusätzlich auch eine Menge an Fußball (Champions League, Europa League, Serie A, La Liga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Motorsport, Boxen, UFC oder Hockey beinhaltet, kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahres-Abo.

Jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

Australian Open: SPOX-Liveticker

Auch heute Nacht sind wir für Euch wieder live dabei. Insgesamt fünf Matches gibt's im SPOX - Liveticker , mit dem Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

© getty

Australian Open - Tag 2: Unterbrochene Matches

Aufgrund von teils heftigen Regenfällen in Melbourne mussten einige Matches unterbrochen werden. Diese sollen heute Nacht nachgeholt werden.

Damen:

um 02.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Stand Riske A. (USA / 19.) Wang Y. (CHN) 7:6, 0:0

Herren:

um 2 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Stand Edmund K. (GBR) Lajovic D. (SRB) 5:2 Lopez F. (ESP) Bautista-Agut R. (ESP / 9.) 2:6, 2:1 Opelka R. (USA) Fognini F. (ITA / 12.) 6:3, 7:6, 1:0 Sinner J. (ITA) Purcell M. (AUS) 7:6, 6:2, 4:4

um 02.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Stand Garin C. (CHI) Travaglia S. (ITA) 6:4, 6:3, 1:1 Giustino L. (ITA) Raonic M. (CAN) 2:6, 1:6, 2:5 Halys Q. (FRA) Krajinovic F. (SRB) 6:6 Sandgren T. (USA) Trungelliti M. (ARG) 1:0

Australian Open - Tag 2: Die Matches im Überblick

Hier eine Auflistung der - entweder noch nicht gestarteten Matches von gestern oder - regulär angesetzten Partien von heute, die heute stattfinden.

Damen:

um 00.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Brengle M. (USA) Garcia C. (FRA) Ferro F. (FRA) Van Uytvanck A. (BEL) Gasparyan M. (RUS) Sakkari M. (GRE) Hibino N. (JPN) Peng S. (CHN) Juvan K. (SLO) Yastremska D. (UKR) Konta J. (GBR / 13.) Jabeur O. (TUN)

um 01 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Bencic B. (SUI / 7.) Schmiedlova A. K. (SVK) Hercog P. (SLO) Peterson R. (SWE) Mladenovic K. (FRA) Pliskova Ka. (CZE / 2.)

um 02 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Wang Q. (CHN) Parmentier P. (FRA)

um 02.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Keys M. (USA / 11.) Kasatkina D. (RUS) Linette M. (POL) Rus A. (NED) Vekic D. (CRO / 20.) Sharapova M. (RUS)

um 04 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Pera B. (USA) Rybakina E. (KAZ) Samsonova L. (RUS) Ostapenko J. (LAT) Sasnovich A. (BLR) Minnen G. (BEL)

um 04.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Muguruza G. (ESP) Rogers S. (USA) Siegemund L. (GER) Vandeweghe C. (USA) Tomljanovic A. (AUS) Sevastova A. (LAT)

um 05 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Anisimova A. (USA) Diyas Z. (KAZ) Svitolina E. (UKR / 5.) Boulter K. (GBR)

© getty

um 05.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Putintseva Y. (KAZ) Hsieh S-W. (TPE) Davis L. (USA) Fernandez L. A. (CAN) Lottner A. (GER) Giorgi C. (ITA)

um 06 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Begu I. (ROU) Bertens K. (NED / 10.) Bondarenko K. (UKR) Rodionova Ar. (AUS) Collins D. R. (USA) Diatchenko V. (RUS) Cornet A. (FRA) Niculescu M. (ROU)

um 06.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Bellis C. (USA) Maria T. (GER)

um 07 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Vondrousova M. (CZE / 16.) Kuznetsova S. (RUS)

um 07.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Flipkens K. (BEL) Muchova K. (CZE)

um 08 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Paolini J. (ITA) Blinkova A. (RUS)

um 08.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Sorribes Tormo S. (ESP) Kudermetova V. (RUS) Suarez Navarro C. (ESP) Sabalenka A. (BLR) Swiatek I. (POL) Babos T. (HUN)

um 09 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Brady J. (USA) Halep S. (ROU / 3.) Dart H. (GBR) Doi M. (JPN)

um 09.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Pliskova Kr. (CZE) Watson H. (GBR) Sharma A. (AUS) Kontaveit A. (EST) Townsend T. (USA) Pegula J. (USA) Mertens E. (BEL / 17.) Kovinic D. (MNE)

um 10 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Kozlova Kat. (UKR) Hon P. (AUS)

um 11 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Cocciaretto E. (ITA) Kerber A. (GER / 18.) Pavlyuchenkova A. (RUS) Stojanovic N. (SRB)

Herren:

um 00.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Cilic M. (CRO) Moutet C. (FRA) Davidovich Fokina A. (ESP) Gombos N. (SVK) Hurkacz H. (POL) Novak D. (AUT) Ito T. (JPN) Gunneswaran P. (IND) Millman J. (AUS) Humbert U. (FRA) Paire B. (FRA) Stebe C. (GER) Schwartzman D. (ARG / 14.) Harris G. (RSA)

um 02 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Mayer L. (ARG) Paul T. (USA)

um 02.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Mannarino A. (FRA) Thiem D. (AUT / 5.) Thompson J. (AUS) Bublik A. (KAZ)

um 03 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Gulbis E. (LAT) Auger-Aliassime F. (CAN) Polmans M. (AUS) Kukushkin M. (KAZ) Vilella M. M. (ESP) Khachanov K. (RUS / 17.)

um 03.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Andujar-Alba P. (ESP) Mmoh M. (USA) Uchiyama Y. (JPN) Ymer M. (SWE)

um 04 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Basilashvili N. (GEO) Kwon Soon W. (KOR) Duckworth J. (AUS) Bedene A. (SLO) Dzumhur D. (BIH) Wawrinka S. (SUI / 15.) Nadal R. (ESP / 1.) Dellien H. (BOL)

um 04.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Verdasco F. (ESP) Donskoy E. (RUS)

um 05 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Bolt A. (AUS) Ramos A. (ESP)

um 05.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Kecmanovic M. (SRB) Seppi A. (ITA) Kovalik J. (SVK) Carreno-Busta P. (ESP)

um 06 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Popyrin Al. (AUS) Tsonga J-W. (FRA)

um 06:30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Monfils G. (FRA / 10.) Lu Y.H. (TPE) O'Connell C. (AUS) Rublev A. (RUS / 16.)

um 07 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Eubanks C. (USA) Gojowczyk P. (GER) Herbert P. (FRA) Norrie C. (GBR) Sugita Y. (JPN) Benchetrit E. (FRA)

um 07:30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Delbonis F. (FRA) Sousa J. (ESP) Gaston H. (FRA) Munar J. (ESP) Goffin D. (BEL / 11.) Chardy J. (FRA) Isner J. (USA / 19.) Monteiro T. (BRA) Karlovic I. (CRO) Pospisil V. (CAN)

um 09 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Cuevas P. (URU) Simon G. (FRA) Fritz T. (USA) Griekspoor T. (NED) Kyrgios N. (AUS) Sonego L. (ITA) Medvedev D. (RUS / 4.) Tiafoe F. (USA) Tabilo A. (CHI) Galan Riveros D. E. (COL)

um 09:30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Ivashka I. (BLR) Anderson K. (RSA) Koepfer D. (GER) Martinez P. (ESP)

um 10.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Cecchinato M. (ITA) Zverev A. (GER / 7.)

um 11 Uhr: