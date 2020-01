Karim Adeyemi bei Red Bull Salzburg: Vertrag wohl ohne Ausstiegsklausel

Angreifer Karim Adeyemi hat kurz nach seinem 18. Geburtstag seinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg offiziell verlängert. Einem Bericht zufolge soll dieser aber keine Ausstiegsklausel beinhalten, bei einem gewünschten Transfer müsste also verhandelt werden.

© GEPA

Das neue Papier ist bis Sommer 2024 gültig, Adeyemi hatte sich vorzeitig um drei weitere Jahre an Salzburg gebunden. Wie transfermarkt aus dem Umkreis Adeyemis erfahren haben will, soll es anders als bei Erling Haaland oder Takumi Minamino keine festgeschriebene Ablösesumme vor Vertragsende geben. Dies würde als "Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung zwischen Spielerseite und Klub" gewertet, so der Bericht.

"Wir versprechen uns sehr viel von ihm in den nächsten Jahren", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund nach der Vertragsverlängerung. "Dass nicht nur wir von seinem außergewöhnlichen Talent überzeugt sind, haben auch die Anfragen des FC Barcelona und etlicher anderer Topvereine gezeigt." 15 Millionen Euro sollen die Katalanen im Herbst bereits geboten haben - ein Transfer kam nicht zustande.

© getty

Karim Adeyemi: "Salzburg passt gut zu mir"

Adeyemi, der 2018 von SpVgg Unterhaching um kolportierte 3,5 Millionen Euro zu den Bullen wechselte, gilt in Deutschland als große Zukunftshoffnung im Sturm .

"Ich glaube, dass Salzburg gut zu mir passt. Hier kann ich mich bestmöglich weiterentwickeln", sagte Adeyemi. In der laufenden Saison kam er in der 2. Liga (für Liefering) und der UEFA Youth League auf 18 Einsätze, dabei erzielte er elf Treffer und zehn Assists. In der Rückrunde soll der Münchner im Kader der Kampfmannschaft integriert werden.