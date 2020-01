Handball-EM: Deutschland (DHB-Team) gegen Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien und dem damit verbundenen, praktisch sicheren, Verpassen des Halbfinals spielt das DHB-Team heute gegen den Nachbarn aus Österreich. SPOX liefert alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Handball-EM: Wo und wann findet Deutschland - Österreich statt?

Gespielt wird ab 20.30 Uhr in der Wiener Stadthalle, die für insgesamt 16.000 Zuschauer Platz bietet.

Deutschland gegen Österreich heute live im TV und Livestream

Das dritte Hauptrundespiel des DHB-Teams wird im deutschen Free-TV zu sehen sein - genauer gesagt in der ARD . Ab 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anwurf, startet der öffentlich-rechtliche Sender seine Vorberichte. Alle mobilen User können außerdem im Livestream dabei sein.

Schon am Nachmittag finden die zwei anderen Spiele der Hauptrundegruppe I statt - nämlich Spanien gegen Weißrussland und Kroatien gegen Tschechein. Beide Partien werden auf Eurosport gezeigt. Wer ein DAZN -Abo hat kann auch hier via Livestream von unterwegs aus dabei sein. DAZN zeigt im neu geschaffenen Eurosport -Channel alle Eurosport -Inhalte ( Eurosport 1 und Eurosport 2 ) live - dementsprechend auch Bundesliga, Wintersport, Tennis oder die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

DHB-Team: Handball-EM heute im Liveticker

Selbstverständlich sind auch wir bei SPOX live dabei . Neben allen Spielen der deutschen Mannschaft wird auch ab dem Halbfinale live mitgetickert.

Die Tabelle der Hauptrundengruppe I

Nach drei von fünf Spielen haben Spanien und Kroatien beste Chancen auf den Halbfinaleinzug.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Tordifferenz Punkte 1 Spanien 3 3 0 0 94:77 +17 6 2 Kroatien 3 3 0 0 83:70 +13 6 3 Deutschland 3 1 0 2 81:81 0 2 4 Österreich 3 1 0 2 81:86 -5 2 5 Weißrussland 3 1 0 2 74:87 -13 2 6 Tschechien 3 0 0 3 79:91 -12 0

Der Kader des DHB-Teams

Position Spielername Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce (Polen) Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum rechts David Schmidt TVB Stuttgart Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel

Handball-EM: Terminplan

Das Finale steigt am 26. Januar in der Tele2-Arena in Stockholm.