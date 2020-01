Handball-EM: Deutschland (DHB-Team) gegen Kroatien heute im LIVE-TICKER

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Deutschland gegen Kroatien im LIVE-TICKER: 14:11

30.: Jawohl! Tobi Reichmann übernimmt die Verantwortung und trifft eiskalt unten rechts ins Netz. 14:11-Führung zur Pause für den DHB!

30.: Cindric wuchtet sich an den Kreis und findet Karacic, nur noch zwei! Aber Deutschland rennt sofort nach vorne, Kohlbacher holt den Siebenmeter raus.

29.: Karacic mit dem schwierigen Treffer von links aus irrem Winkel. Dann wird auch Deutschland nach Ballverlust mal kalt erwischt, Duvnjak regelt das selbst und verkürzt innerhalb weniger Sekunden auf 10:13. Noch 90 Sekunden auf der Uhr.

28.: Weber im Gegenzug für vier! Deutschland führt 12:8 und kann sich weiter auf Wolff verlassen, der auch den nächsten Wurf der Kroaten entschärft und den Ball sogar sichert. Bärenstarke Leistung vom Schlussmann. Häfner, fünf, 13:8!

26.: Kastening räumt Cindric am Kreis ab, nächster Siebenmeter. UND WIEDER HEISST DER SIEGER WOLFF! Sensationell, mit dem rechten Arm fischt er den Versuch von Horvat raus, das ist ja unglaublich!

26.: Jetzt droht richtig Ungemach, Wiencek packt gegen Mandic zu und die Referees wollen sich das im Video noch einmal anschauen, überlegen die da wirklich auf Rot zu entscheiden? Das kann eigentlich nicht sein, so hart war das nicht! Nein, da hat mein Gefühl nicht getäuscht, 2-Minuten-Strafe ist völlig ausreichend, eigentlich ist das sogar schon zu hart, denn da sind beide voll auf den Ball gegangen.

26.: Doppelte Überzahl nun also für Deutschland und Böhm schlägt aus dem linken Rückraum blitzschnell zu, der DHB ist wieder drei Treffer vorn!

25.: Jawohl! Weber macht es auf eigene Faust, weil er eine Lücke erkennt, tankt sich halblinks durch und nimmt sich den Wurf ins lange Eck. Und nun kassiert auch Kroatien die erste Zeitstrafe für einen nachträglichen Stoß im Wurf. 10:8!

25.: Jawohl! Weber macht es auf eigene Faust, weil er eine Lücke erkennt, tankt sich halblinks durch und nimmt sich den Wurf ins lange Eck. Und nun kassiert auch Kroatien die erste Zeitstrafe für einen nachträglichen Stoß im Wurf. 10:8!

24.: Ein paar Sekunden kriegen sie von der Uhr gespielt, weil Weber das Foul von Karacic zieht. Dann greift Prokop ein und zieht seine erste Auszeit, gibt Anweisungen für den Angriff nun. Der muss sitzen, danach heißt die Mission: Vorsprung in die Halbzeit bringen!

23.: Jetzt muss Deutschland aufpassen und schleunigst den Schalter wieder umlegen. Cindric bricht halblinks an den Kreis durch, trifft eiskalt ins offene Eck, Wolff hatte falsch spekuliert. Und weil David Schmidt dann nachträglich noch stößt, fliegt er zwei Minuten vom Feld, doppelte Unterzahl also und nur noch ein Tor Vorsprung!

22.: Vielleicht die erste wirklich schlechte, überhastete, unnötige Situation der Deutschen, Böhm lässt sich zum Wurf aus der Distanz verleiten, der nicht sitzt. Pekeler stoppt auf der anderen Seite Stepancic unfair und der DHB kassiert schon die vierte Zeitstrafe.

21.: Alles ist in Unterzahl aber nicht zu verteidigen, vor allem nicht, wenn Kroatien seine PS auf die Platte bekommt. Stepancic erkennt halbrechts die Lücke im geschwächten Verbund und stößt hindurch, der Wurf ins lange Eck ist dann unwiderstehlich.

20.: Stepancic nagelt die Pille an die Latte, Kroatien bleibt aber in Ballbesitz und Cindric verwandelt den sehenswerten Aufsetzer unter Wolff in die Maschen. Wie viel Zeit kann Deutschland in der Unterzahl noch runterspielen? Nicht viel, weil Weber mit der Rakete aus dem Rückraum alle überrascht und auf 9:6 stellt, ganz stark!

19.: Eins müssen sie aber abstellen, das sind die vielen Zeitstrafen. David Schmidt hängt sich hinten ins Trikot von Cindric und wird sofort von der Platte geschickt.

19.: Prokop mit einer absoluten Seltenheit in der Auszeit: voll des Lobes, für alle, für die "ganz starke Abwehr" wie auch die tolle Offensive, die Kroatien "immer wieder glänzend überrascht". So muss es weiter gehen!

18.: Irre! Wolff liest Cindric im Eins-gegen-Eins wie ein offenes Buch, ist schneller im Eck als der Kroate werfen kann und hat den Ball. Und dann ist Gensheimer wieder auf und davon, bleibt eiskalt und stellt auf 8:5. Auszeit Kroatien!

16.: Nächstes Ausrufezeichen der Deutschen! Kroatiens Ausgleich wird postwendend abgeschmettert, Gensheimer bringt das DHB-Team wieder in Front.

14.: Das Tempo ist hoch in der Wiener Stadthalle, aber noch nicht überragend, viele Szenen sind unglaublich umkämpft - und Deutschland hält voll dagegen. Auch dank Andi Wolff, der gegen Karacic auch den zweiten 7-Meter pariert, sensationell!

13.: Zeitspiel gegen Deutschland angezeigt, Böhm muss sich den Wurf aus dem zentralen Rückraum nehmen, zaubert eine Fackel aus dem Unterarm, bleibt aber leider hängen. Doch Drux zieht beim Gegenstoß das Stürmerfoul und holt so den Ball zurück, inklusive wichtige Sekunden in Unterzahl.

12.: So etwas darf nicht passieren! Deutschland lässt erst eine prima Chance liegen und sich dann überrumpeln. Mandic bricht durch, Weber stößt ihn im Wurf und kassiert die nächste Zeitstrafe - aber Wolff ist Sieger im 7-Meter-Duell gegen Horvat!

11.: Das DHB-Team kompensiert die Unterzahl mit dem zusätzlichen Feldspieler und Wechseln, Kohlbacher stiftet am Kreis Unruhe, das nutzt Schmidt. Der frische Mann stapft durch das Zentrum, schüttelt seinen Gegenspieler ab und hat dann freie Wurfbahn ins linke Eck. Stark!

9.: Bitter, Deutschland kassiert in Person von Häfner gleich eine Zeitstrafe, Kroatien zwei Minuten in Überzahl.

8.: Linksaußen Mandic mit einem Kunststück, Horvat setzt ihn mit starker Übersicht in Szene, im Spung täuscht der Kroate dann einmal den flachen Wurf an und hebt die Pille dann über Wolff. Den Konter der Deutschen stoppt Stepancic auf Kosten einer Gelben Karte, Weber verwirft aber.

7.: Wahnsinn! Kastening klaut den Kroaten wieder den Ball, ist nach Doppelpass mit Drux auf und davon und trifft gekonnt per Aufsetzer durch die Beine von Kroatiens Torwart. 4:2 Deutschland!

6.: Wiencek fesselt Maric am Kreis, lässt sich zu Recht für diese tolle Abwehrleistung feiern. Und dann wirft Kroatien den Ball weg, Deutschland kontert wieder schnell und geht dank Häfner erstmals in Führung. Guter Auftakt!

4.: Deutschland sendet ein klares Signal, das Umschalten gelingt ideal! Duvnjaks Peitsche aus dem rechten Rückraum schlägt zwar ein, doch Kroatien ist nach dem Treffer unsortiert. Drux sieht das, spaziert durch die Mitte und knallt die Pille rein. Das DHB-Team ist voll auf der Höhe!

3.: Perfekter Steckpass an den Kreis auf Maric, der sich schnell dreht und die Kugel an Wolff vorbei rechts in die Maschen dreht - Kroatien gelingt der Start besser! Aber Linksaußen Kastening antwortet nach Zuspiel von Häfner sofort mit dem Dreher ins lange Eck!

1.: Das Duell auf den Rängen geht zu Beginn klar an die deutschen Fans, die Mannschaft auf dem Platz allerdings tut sich gegen die körperbetonte 3:2-Deckung der Kroaten direkt schwer und verliert den Ball.

1.: Die deutsche Mannschaft hat Anwurf, los geht's! Ganbaru Deutschland!

Vor Beginn: Was Mut machen darf: Zuletzt schwächelte Kroatin in Spielen gegen das DHB-Team! Allein im Jahr 2019 entschied Deutschland alle drei Duelle für sich. Besonders das Duell bei der WM bleib in Erinnerung. In der Hauptrunde setzte sich Deuschland in einem echten Krimi denkbar knapp mit 22:21 durch und erreichte so das Halbfinale. Alleine dafür wollen sich die Kroaten sicherlich revanchieren. Freuen wir uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel in der Wiener Stadthalle!

Vor Beginn: Ohne Kreisläufer Johannes Golla müssen die Deutschen heute auskomme. Der 22-Jährige vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt habe bei der Anfahrt zur Halle über Übelkeit geklagt und zudem kraftlos gewirkt, heißt es in einer Mitteilung des DHB.Man habe sich deshalb entschieden, Golla "umgehend wieder ins Hotel zu bringen, um eine möglichst schnelle Genesung zu ermöglichen".

Vor Beginn: Das weiß auch Duvnjak, der vor dem Spiel anmerkte: "Das wird ein sehr schweres Spiel für uns. Deutschland hat eine überragende Mannschaft, eine Weltklasse-Mannschaft!" In Wien wird es aber auch bei den Fans interessant, denn es werden sowohl viele Deutsche als auchviele Kroaten erwartet. "Es wird interessant gegen die Deutschen, weil auch sie viele Fans in Wien haben. Es wird ein Duell auf dem Spielfeld, aber auch auf den Rängen geben", ist sich Kroatiens Rückraumspieler Igor Karacic sicher.

Vor Beginn: Leicht wird das Spiel gegen die Kroaten aber natürlich nicht, denn das Team ist voller Stars, allen voran Domagoj Duvnjak sticht ins Auge: Welthandballer 2013, wichtiger Spieler des THW Kiel und Hauptgrund, dass die Kroaten bislang eine stark EM spielen. Alle vier Spiele gewann das Team und das stets auf eine souveräne Art und Weise. Neben Spanien (ebenfalls 4:0) ist Kroatien also der zweite große Favorit auf das Halbfinale in dieser Gruppe - Deutschland folgt allerdings direkt dahinter.

Vor Beginn: Doch das hat keinen großen Wert, wenn heute gegen Kroatien eine weitere Niederlage folgt. In diesem Fall hätte Deutschland nämlich praktisch keien Chance mehr auf das Halbfinale, selbst bei einem Sieg müssten allerdings noch immer die Spiele gegen Österreich und Tschechien gewonnen werden. Chancenlos ist das Team von Christian Prokop aber keinesfalls! Die Formkurve einiger Spieler zeigten gegen Weißrussland endlich wieder nach oben, besonders bei Torhüter Andreas Wolff, der auch heute wieder gefordert sein wird, und Außenspieler Timo Kastening, der sogar zum Man of the Match gegen Belarus gekürt wurde.

Vor Beginn: Die Erleichterung nach dem 31:23 gegen Weißrussland am vergangengen Donnerstag war riesig. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der überzeugenden Spielweise. Endlich spielte die deutsche Nationalmannschaft entsprechend ihrem großen Potential. Aggressivität in der Abwehr, Effektivität in der Offensive und vor allem Konstanz über 60 Minuten. Diese Eigenschaften, die in den Spielen zuvor größtenteils fehlten, waren endlich zu sehen.

Vor Beginn: Nun heißt der nächste Gegner Kroatien, gegen den man ebenfalls zum Siegen verdammt ist. Bei einer Niederlage wäre das DHB-Team, trotz zwei weiteren Spielen, mit großer Wahrscheinlichkeit schon ausgeschieden. Verliert die Mannschaft von Trainer Prokop gegen die Kroaten und gewinnt Spanien gegen Österreich, ist der Traum vom Halbfinale sogar sicher geplatzt.

Vor Beginn: In ihrem ersten Hauptrundenspiel wurde die die deutsche Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte relativ souverän mit 31:23 gegen Weißrussland.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum EM-Hauptrundenspiel zwischen Kroatien und Deutschland.

Handball-EM: Deutschlandspiel im TV und Livestream

Das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Kroatien wird im Free-TV zu sehen sein. Ab 20.15 Uhr starten im ZDF die Vorberichte mit folgendem Personal:

Reporter : Christoph Hamm, Markus Baur

: Christoph Hamm, Markus Baur Moderation : Yorck Polus

: Yorck Polus Experte : Sören Christophersen

Via zdf.de/live-tv gibt es auch einen kostenlosen Livestream.

Handball-EM: Hauptrundengruppe I

Spiele:

Team 1 Ergebnis Team 2 Spanien 31:25 Tschechien Kroatien 27:23 Österreich Weißrussland 23:31 Deutschland

Tabelle: